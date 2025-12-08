Čolina kći sprema veliki životni korak: Evo što tata kaže na imućnog zeta

Una Čolić (24), kći jednog od najpoznatijih pjevača u regiji, Zdravka Čolića (74), sve češće puni stupce domaćih medija – ovog puta zbog ljubavnog života. Prema navodima bliskih izvora, Una je navodno sve bliže zarukama sa svojim imućnim partnerom, s kojim je već dulje vrijeme u stabilnoj i skladnoj vezi.

Iako identitet njezina odabranika zasad čuva daleko od očiju javnosti, par se u posljednje vrijeme počeo pojavljivati zajedno i u javnosti, što su obožavatelji protumačili kao znak da je veza ušla u ozbiljnu fazu.

Kako se doznaje, mladi par već godinama gradi odnos temeljen na povjerenju, a Una je, navodno, dobila i najvažniji “blagoslov” – očev. “Zdravko je jako zadovoljan njezinim izborom. Prihvatio ga je kao člana obitelji i raduje se njihovoj sreći”, tvrdi izvor blizak obitelji.

Da je njihov odnos izuzetno blizak, pokazuje i nedavno putovanje – Una je zajedno s dečkom i mlađom sestrom Larom otputovala u Austriju, gdje su zajedno pratili jedan od koncerata slavnog pjevača. Mnogi su taj potez protumačili kao potvrdu da su obiteljski odnosi opušteni i puni povjerenja.

Obitelj daleko od reflektora, ali bliska i povezana

Zdravko Čolić već desetljećima privatni život čuva daleko od javnosti, no poznato je da je sa suprugom Aleksandrom dobio dvije kćeri – Unu i Laru. Upravo je Una često u fokusu zbog svoje prisutnosti na društvenim mrežama, gdje je iznimno popularna.

Sam Čolić se jednom prilikom našalio na račun njezine ljubavi prema fotografiranju i društvenim mrežama, priznajući da mu je to potpuno drugačiji svijet od onoga na koji je on navikao. Unatoč tomu, jasno je da između oca i kćeri vlada poseban odnos pun razumijevanja.

Hoće li uskoro pasti i službena objava zaruka, ostaje za vidjeti, no jedno je sigurno – Una Čolić trenutno proživljava jedno od najsretnijih razdoblja svog života.

