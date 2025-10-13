Više od 1500 malih heroja završilo školu u prirodi Lidla i HGSS-a

U zagrebačkoj stanici Hrvatske gorske službe spašavanja na Sljemenu održan je završni, peti događaj treće sezone projekta „Mali heroji“ Lidl Hrvatska i HGSS-a. Završna školica okupila je mališane koji su prikupili najviše bedževa tijekom ove sezone, čime su zaslužili sudjelovanje u posebnoj radionici.

Mali heroji su na Sljemenu kroz kratku prezentaciju i demonstraciju spašavanja upoznali rad zagrebačke stanice i njezine članove. Nakon toga uslijedila je škola penjanja, ručak na otvorenom te simulacija potražne akcije u kojoj su djeca, uz pomoć HGSS-ovaca, pokazala sve što su naučila na dosadašnjim radionicama – od organizacije akcije i pretrage terena do pružanja prve pomoći i transporta unesrećenog. Na kraju su podijeljene diplome i pokloni uz zajedničko fotografiranje, čime je zaokružena ova sezona projekta „Mali heroji“, koji već treću godinu zaredom promiče ljubav prema prirodi, sigurnost u planinama i važnost timskog rada.

Od pokretanja projekta 2022. godine do danas, više od 1500 djece iz cijele Hrvatske sudjelovalo je u školici u prirodi pod vodstvom HGSS-a, kroz ukupno 11 održanih školica. Projekt se pokazao kao izuzetno vrijedan edukativni program koji na zabavan način djecu uči snalaženju u prirodi, odgovornosti i međusobnoj pomoći.

“Ponosni smo što je kroz našu suradnju s HGSS-om toliko djece imalo priliku naučiti kako voljeti i čuvati prirodu te steći osnovna znanja o sigurnosti u planinama. Projekt Mali heroji postao je prepoznat kao primjer dobre prakse i edukacije kroz igru”, rekla ovom prilikom je Marina Dijaković, voditeljica Corporate Affairsa Lidla Hrvatska.

Jadran Kapović, stručni suradnik za informiranje i analitiku HGSSS-a je dodao: “Sretni smo kad vidimo koliko djeca uživaju u učenju o prirodi i spašavanju. Čast nam je što imamo priliku svoje znanje prenositi na najmlađe. Upravo kroz ovakve projekte stvaramo generacije koje razumiju važnost čuvanja prirode, sigurnosti, odgovornosti i timskog duha.”

Podsjetimo, ovogodišnji program održan je na četiri predivne lokacije diljem Hrvatske – Ključić Brdo, Golubinjak, Paklenica i Papuk – gdje je oko 600 djece učilo o prirodi, sigurnosti i timskom duhu kroz pet tematskih radionica: Klasična orijentacija, Čvorologija, Tragovi u šumi (s potražnim psom), Bivakiranje i Prva pomoć.