Vikend za dušu u Slavoniji i Baranji

Jesen je ovdje jedno od četiri najljepša godišnja doba. Vinogradi su tad mirisni, polja zlatna, a domaćini spremni otvoriti vrata svojih podruma i toplih kuhinja. Na lokalnim imanjima, seoskim domaćinstvima i u obiteljskim kućama svaki je gost dočekan kao prijatelj, nerijetko i kao obitelj. Upravo zbog takve iskrene dobrodošlice Slavoniju i Baranju je Booking.com uvrstio u TOP 10 najsrdačnijih regija svijeta za 2025.

Spomenik batinske bitke Foto: Hrvoje Jurić

Prva stanica većini posjetitelja je Osijek, grad po mjeri čovjeka i jedna od najugodnijih urbanih oaza Hrvatske. Jedan od najravnijih dijelova ravnice i najbolji 15-minutni grad u regiji lako se može obići pješice ili biciklom: od barokne Tvrđe, najstarijeg dijela grada s muzejima, galerijama i craft pivovarama, do šetnice uz Dravu s pogledom na pješački most i modernu arhitekturu Gornjeg grada. Vikendom se isplati svratiti na brunch u Lumiere, Lulu ili Waldinger, a ljubitelji ručka uživat će u modernim interpretacijama tradicije u Meandru ili bistrou Schampini.

Baranjske slastice Foto: Marko Banić

Iz Osijeka preko mosta krenite u Baranju. Već i ptice na grani znaju da je ovo svijet za sebe. Biciklističke rute iz Osijeka vode kroz netaknutu prirodu uz rub Parka prirode Kopački rit, gdje s nogu, iz čamca ili broda možete promatrati brojne ptice i drugu faunu močvarnih kanala. Za ručak se svakako zaputite u jedan od poznatih ruralnih restorana koji nude specijalitete od riječne ribe i druga tradicionalna jela, kao što su Citadela, Darócz, Čingi Lingi Čarda, Didin konak ili Baranjska kuća, pa sane poznatom vinskom cestom provozajte do vidikovca Belje i 500 godina starog vinskog podruma. U blizini su i vinarije Kolar, Szabo, Svijetli dvori, Pinkert i druge male i butik vinarije.

K55 pogled Foto: Marko Banić

Nastavite li prema sjeveru, čeka vas zaista poseban doživljaj. U mjestu Zmajevac smjestila se jedna neobična, a sasvim logična vinska ulica. U zmajevačkim surducima, ulicama usječenima u Baranjsku planinu, nanizani su tradicionalni baranjski vinski podrumi - gatori. Oni su sada pretvoreni u kušaonice, restorane i smještajne objekte pa s vinom i uz vino tamo možete i večerati i spavati. Svakako posjetite već međunarodno poznat restoran i vinariju Josić te vinarije Gerštmajer, Kusić, Zajec, Kalazić i Zlatno brdo. Za trenutak da posložite dojmove predlažemo izlet na obližnji vidikovac u Batini s kojeg se pruža pogled na veličanstveni Dunav i tri države na njegovim obalama. U caffe baru Panorama poslužuju se i domaće baranjske slastice.

Vidikovac vina Belje Foto: Marko Banić

Kad smo već kod pogleda, nedaleko je i Erdutsko vinogorje, poznato po vinarijama smještenima na obroncima iznad Dunava. Vina Erdut uz pogled na kulu kriju i najveću drvenu bačvu u upotrebi, dok je vidikovac nad ušćem Drave u Dunav vinarije K55 savršen za romantične trenutke u suton. Ništa ne sugeriramo, ali ovo je jedno od onih mjesta gdje možemo zamisliti i prosidbu. Fantastičnim podunavskim vidicima diče se i vinarije Brzica i Magistra, no ako želite saznati gdje Dunav ljubi vinograde ne propustite niti vinarije Antunović, Siber, Danubio i Royal Hill.

Grah u ćupu Foto: Marko Banić

Ako ste skloniji šetnji kroz vrijeme i težite arhitekturi, kulturi i povijesti, vrijedi izdvojiti vrijeme za Đakovo i Našice. U Đakovu se ističe veličanstvena katedrala sv. Petra, jedan od najpoznatijih simbola istočne Hrvatske te Državna ergela lipicanaca, gdje se tradicija uzgoja plemenitih konja njeguje već više od pet stoljeća. Našice pak nude mirniji ritam u šetnji kroz perivoj i dvorac Pejačević, razgled muzeja i povijesnih zbirki, uz predah u jednoj od kavana u središtu grada. Pogađate, i ovi urbani centri okruženi su vinogorjima. Pored Našica nalaze se Feričanci s nedavno obnovljenom kurijom i vinskim podrumom, dok Đakovčani osim što imaju podrum ispod Nadbiskupskog dvora, mogu birati hoće li put Mandićevca ili Trnave, put jezera Borovik ili svetišta Dragotin. Kome nije dosta kulture, posjetite dvorce u Valpovu i Donjem Miholjcu. Ovi gradići možda nemaju vino, ali imaju fantastične, višestruko nagrađivane proizvođače najpoznatije lokalne delicije, kulena.

Hotel Materra Foto: TzŽ Osječko-baranjske

Za one koji samo žele pobjeći da bi se napokon naspavali i trebaju potpuni mir, valja poći u Bizovačke toplice, poznate po najtoplijem geotermalnom izvoru u Europi, ili u hotel Materra pokraj Čepina koji kombinira smještaj u prvom redu do „mora ravnice” s tihim luksuzom koncepta wellness & wholeness. Nadomak hotela nalazi se i Crna svinja, restoran koji kroz vrhunska gurmanska ostvarenja najbolje odaje počast istoimenoj autohtonoj pasmini.