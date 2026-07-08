Vikend bez stresa postoji – i bliže je nego što mislite

Postoje vikendi koji prođu u jurnjavi, a postoje oni nakon kojih se vraćate kući lakši, mirniji i puni osjećaja da ste barem nakratko živjeli sporije i stvarnije. Upravo takav vikend čeka vas u Parku prirode Lonjsko polje – mjestu gdje priroda još uvijek određuje ritam, gdje vodeni tokovi stvaraju ugođaj kakav je moderni svijet zaboravio, a sela su još uvijek autentična.

Foto: Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Zapravo, sve može započeti u selu Čigoč, koje s razlogom nosi titulu prvog Europskog sela roda. Već pri dolasku pogled prema krošnjama i krovovima otkriva bijela gnijezda i veličanstvene ptice koje ovdje nisu samo simbol, već dio svakodnevice. U tom posebnom krajoliku nedavno je otvoren novi edukacijsko-posjetiteljski centar Čigoč, smješten u obnovljenoj kuriji Oberhofer-Hangi. Danas taj prostor predstavlja nova vrata Lonjskog polja – mjesto gdje posjetitelji kroz suvremeni izložbeni postav upoznavaju bogatu prirodnu i kulturnu baštinu Posavine te život koji se stoljećima odvija u skladu s vodom i zemljom.

Hrvoje Božićević Foto: Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Nedaleko od Čigoča nalazi se i malo selo Kratečko, koje skriva još jednu atrakciju. Novi Centar baštine Sisačko-moslavačke županije nije tek interpretacijski centar, nego emotivno putovanje kroz Donju Posavinu. Ondje ćete čuti o neočekivanom podrijetlu naziva rijeka i sela, simbolici prostora te životu ljudi koji su stoljećima učili kako živjeti s prirodom, a ne protiv nje. Kad spoznate utjecaj Une, Save i Lonje na način života ovog kraja, sve će poprimiti dublji smisao.

Hrvoje Božićević Foto: Memory lane

Kad vas mirisi livada i zvukovi prirode potpuno uspore, pravo je vrijeme za mali predah kod OPG Grgić. Ovdje med nije samo proizvod s police dućana, već iskustvo prirode pretočeno u žlicu prepunu okusa. Kušaonica meda i apiterapije nudi još jedan doživljaj autentične, domaće Posavine, a dobitnu kombinaciju čini vlasnica koja kao certificirani turistički vodič posjetelje može povesti kroz skrivene kutke Lonjskog polja, otkrivajući priče koje nećete pronaći ni u jednoj brošuri.

Foto: Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Štogod vam auto-navigacija sugerirala, boravak u Lonjskom polju prirodno se nastavlja prema Sisku, gradu na tri rijeke koji posljednjih godina sve snažnije spaja svoju bogatu industrijsku i kulturnu baštinu s modernim sadržajima. U obnovljenoj zgradi nekadašnje Munjare početkom godine otvoren je Centar znanja i najmoderniji planetarij u Hrvatskoj – ujedno i drugi takve vrste u Europi. To nije samo mjesto za djecu i zaljubljenike u astronomiju, već prostor koji jednako fascinira i odrasle. Dok sjedite ispod kupole i promatrate zvjezdano nebo, lako je zaboraviti na ovozemaljske brige i ponovno osjetiti onu dječju znatiželju prema svemiru.

Igor Tomljanović Foto: Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

U samom središtu grada vrijedi zaviriti i u Holandsku kuću, danas Info centar industrijske baštine. Nekadašnja povijesna građevina svjedoči o Sisku kao gradu industrije, željeza i rada, ali i gradu koji svoju prošlost transformira u suvremeni kulturni identitet.

Kad vas žamor i vreva grada ispune pozitivnom energijom, možda poželite još malo pobjeći u zelenilo… prema Moslavačkoj gori.

Foto: Memory lane

Dok hodate stazama prema vidikovcima i starim utvrdama, šume s vama dišu sporije, jer Moslavačka gora nije vrhunac za impresioniranje alpinista. Umjesto toga, ispunjava osjećajem mira, uz pogled na vinograde koji podsjeća kako čovjek od prirode može dobiti više.

Možda je upravo zato vikend u Lonjskom polju više od izleta. To je podsjetnik da još postoje mjesta gdje vrijeme nije neprijatelj, gdje razgovori traju dulje od notifikacija, a priroda nije kulisa nego način života.