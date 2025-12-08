Večernja rutina za mirniji i kvalitetniji san

Good Night spaja biljne ekstrakte i nutrijente koji su od davnina povezani s večernjom ravnotežom i smirivanjem. U njegovoj formuli nalaze se pasiflora, hmelj i kamilica, tri biljke koje mnogi prepoznaju po njihovom umirujućem djelovanju, zatim ašvaganda, adaptogen koji pomaže tijelu da bolje odgovori na svakodnevne izazove, te melatonin koji podržava brže uspavljivanje. Dodatno, tu su L-triptofan te vitamini B1 i B6, koji doprinose normalnom funkcioniranju živčanog sustava. Upravo ova kombinacija stvorena je kako bi vam pomogla da lakše uđete u stanje opuštenosti i pripremite se za noćni mir.

Jednostavan korak do mirnije večeri

Dodatak prehrani Good Night je osmišljen tako da se jednostavno uklopi u svaku rutinu, bez kompliciranja i dodatnih koraka. Dnevna doza iznosi jednu kapsulu, a uzima se neposredno prije spavanja. Tako postaje praktičan ritual koji vam može pomoći da se lakše odmaknete od dnevnih obaveza i zaplovite u noćno opuštanje. Gaia Naturelle ovim proizvodom nastavlja svoj put stvaranja dodataka prehrani koji odgovaraju potrebama modernih korisnika i nude podršku u trenucima kada je najpotrebnija.

Foto: Promo

Mali poklon za velike snove

Nakon dana punog obaveza, zaslužujete trenutak u kojem konačno možete usporiti i pustiti misli da lagano otplove. Good Night podržava vas da se opustite, pripremite tijelo za noćni reset i bez žurbe uđete u svijet snova koji vas čeka iza zatvorenih očiju. Bilo da vas te noći dozivaju nova putovanja, simpatične priče ili potpuno nepredvidljive avanture, neka vaš ulazak u san bude što mekši i mirniji.

Zato, ako vam se čini da bi vašoj večernjoj rutini dobro došao mali poticaj, Good Night vas čeka na službenoj Gaia Naturelle web stranici – spreman da vas prati na putu prema najljepšim snovima. Uz Good Night poklanjamo vam trenutak mira i odmor koji se ne može zapakirati u kutiju - ali se zato savršeno uklapa u jednu kapsulu. Laku noć i slatki snovi!