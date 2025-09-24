Samsung Electronics Adriatics s ponosom predstavlja inovativnu uslugu popravka na lokaciji korisnika „Uživajte u slobodnom vremenu, jer mi dolazimo k vama”, osmišljenu kako bi korisnicima Galaxy S i Z serije u zagrebačkom području donijela neusporedivu praktičnost i bezbrižnost. Ova besplatna usluga [1] omogućuje korisnicima da uživaju u svojim uređajima bez odlaska u servisni centar, jer Samsungovi stručni tehničari dolaze izravno na njihovu lokaciju i obavljaju popravke na licu mjesta, unutar posebno opremljenog servisnog vozila.

„U Samsung Mobile Serviceu stalno unaprjeđujemo svoje usluge imajući na umu povjerenje i sigurnost korisnika,“ izjavio je Min Ho Bae, voditelj odjela podrške korisnicima pri Samsung Electronics Adriatic. „Vjerujemo u dodatni trud kako bismo pružili najbolju moguću uslugu. S ponudom ‘Uživajte u slobodnom vremenu, jer mi dolazimo k vama’ ne popravljamo samo uređaje – mi pružamo bezbrižnost i sigurnost da se naši korisnici mogu osloniti na nas kad god nas trebaju.“

Foto: Promo

Jednostavni i bezbrižni popravci

Usluga je dostupna tijekom radnog vremena od 09,00 do 17,00 sati, a termin se lako može rezervirati putem Samsung kontakt centra – telefonom, putem chata uživo ili WhatsAppa. Nakon rezervacije, Samsung tehničar dolazi na lokaciju korisnika u potpuno opremljenom vozilu s oznakama brenda, spreman za dijagnostiku i popravak uređaja unutar samo 3 sata [2].

Za popravke u jamstvu usluga je potpuno besplatna, dok su popravci izvan jamstva dostupni uz naknadu, čime se korisnicima osigurava stručna i pouzdana podrška neovisno o jamstvenom statusu uređaja.

Foto: Promo

Premium kvaliteta, originalni dijelovi

Samsungova usluga popravka na lokaciji korisnika odražava istu kvalitetu kakvu nude ovlašteni servisni centri. Popravci se provode s jednakom preciznošću i korištenjem originalnih dijelova kao u fizičkim ovlaštenim servisnim centrima, čime se osigurava da uređaji zadrže IP certifikat otpornosti na vodu i prašinu. Prije povrata uređaja, tehničari provode detaljnu provjeru kvalitete kako bi se jamčilo optimalno funkcioniranje svih komponenti.

Zašto odabrati Samsungovu uslugu popravka na lokaciji?

Glavna prednost ove usluge je njezina jednostavnost i praktičnost. Korisnici više ne moraju prekidati svoje obaveze zbog problema s uređajem. Samsung preuzima sve – od preuzimanja uređaja, preko popravka na licu mjesta, do povrata unutar nekoliko sati. Ovakvo besprijekorno iskustvo omogućuje korisnicima da se usredotoče na ono što im je najvažnije – uživanje u slobodnom vremenu.

Kako rezervirati uslugu

Za rezervaciju termina korisnici se mogu obratiti Samsungovom kontakt centru putem telefona, chata uživo ili WhatsAppa. Agent kontakt centra će pružiti početnu podršku, a ako bude potrebno, otvoriti nalog u ovlaštenom servisnom centru. Nakon toga, centar kontaktira korisnika radi dogovora o posjetu na lokaciji.

Za više informacija posjetite: https://www.samsung.com/hr/support/van-service/