Uz Samsung Galaxy Tab S10 FE seriju

Bilo da putujete, odmarate uz more, istražujete grad ili jednostavno uživate na terasi, Samsung Galaxy Tab S10 FE serija prati vas u svakoj situaciji.

Snažan suputnik na ljetovanju

S baterijama kapaciteta 10.090 mAh i 8000 mAh, ovi tableti su idealni za višesatno korištenje bez potrebe za stalnim punjenjem; bilo da bingeate serije u hladu, istražujete kulinarske ideje iz raznih kuharica, čitate knjige ili uređujete fotografije s ljetovanja. A kada vam ipak zatreba punjenje, tu je brzo punjenje snagom od 45 W, kako biste se brzo vratili svojim aktivnostima.

Foto: Samsung

Zaokruži, pretraži, nauči

Zamislite da gledate video iz Grčke i vidite nepoznato jelo koje želite isprobati. Na Galaxy Tab S10 FE dovoljno je prstom zaokružiti jelo uz pomoć Circle to Search with Google značajke i odmah ćete dobiti recept, sastojke ili lokaciju najbližeg restorana koji to poslužuje. Želite istražiti modnu kombinaciju iz istog videa? Zaokružite i AI vam predlaže slične komade koje možete kupiti za večernji izlazak. Ljeto je savršeno vrijeme za učenje jezika – uz mogućnost prijevoda stranog teksta direktno sa zaslona ili kopiranja teksta sa slike bez ručnog prepisivanja, vaš tablet postaje praktični alat za istraživanje i komunikaciju u novim situacijama.

Foto: Samsung

Za savršene fotografije i video uspomene

Na ljetnim putovanjima često se dogodi da u kadar „uletimo“ s neželjenim biciklistom, prolaznikom ili sjenom. Srećom, uz Object Eraser, jednostavno zaokružite neželjeni detalj i tablet ga uklanja kao da nikad nije postojao. A ako netko na grupnoj slici žmiri; Best Face značajka automatski pronalazi najbolji izraz lica svakog člana ekipe. Za video entuzijaste, uz aplikaciju LumaFusion, vaše uspomene s mora mogu postati profesionalno montirani video filmovi, spremni za društvene mreže ili privatne arhive. Isprobajte i Auto Trim za automatsko odabiranje najboljih trenutaka iz video snimaka.

Foto: Samsung

Digitalna bilježnica za sve ljetne ideje

Ljeto je pravo vrijeme za planiranje, zapisivanje novih ideja ili jednostavno kreativno izražavanje. Uz aplikacije kao što su Goodnotes, Clip Studio Paint, Sketchbook, Picsart i Noteshelf 3, vaš tablet postaje digitalni dnevnik, slikarsko platno i organizator u jednom. A ako ipak uhvatite trenutak za malo učenja ili vježbanja s djecom tijekom odmora, tu su alati poput Solve Math i Handwriting Help u aplikaciji Samsung Notes, koji uče uz vas i uz vaše školarce.

Foto: Samsung

Sigurnost i pametna asistencija – bez brige, i na odmoru

Na odmoru često nosimo osjetljive dokumente, bilješke ili jednostavno ne želimo razmišljati o sigurnosti. Zato je tu Samsung Knox; platforma koja štiti vaše podatke i uređaj od prijetnji u stvarnom trenutku. Tu je i Galaxy AI tipka na Book Cover tipkovnici – pitajte svog asistenta što želite, od postavljanja alarma do informacija o vremenu, i uživajte u lakoći korištenja. Zakoračite u ljeto s tabletom koji zna što vam treba kad se želite opustiti, stvoriti nešto novo ili istražiti svijet na vlastiti način.