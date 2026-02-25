UNICEF pokrenuo humanitarnu kampanju za spas izgladnjele djece Sudana, Jemena i Gaze

Zagreb, 24. veljače 2025. – Broj djece izložene gladi, siromaštvu i nasilju neprestano raste, a procjene pokazuju da će 2026. godine rekordan broj djece trebati humanitarnu pomoć, poručuju iz UNICEF-a. Diljem svijeta ljudi gladuju, a milijuni djece pate od teške, po život opasne pothranjenosti. Unatoč svim naporima koje obitelji ulažu kako bi zaštitile zdravlje svojih najmlađih, dugotrajni sukobi i ekstremni vremenski uvjeti postaju nepremostiv teret. Stoga je Ured UNICEF-a za Hrvatsku pokrenuo humanitarnu kampanju za spas izgladnjele djece Sudana, Jemena i Gaze, zemalja u kojima je situacija iznimno teška.

Danas svjedočimo katastrofalnim razinama pothranjenosti, s kojom se bori gotovo osam milijuna djece. Globalno gledano, pothranjenost uzrokuje jedan od pet smrtnih slučajeva među djecom mlađom od pet godina, što je čini jednom od najvećih prijetnji dječjem preživljavanju.

U Sudanu traje teška zaboravljena kriza, s milijunima raseljene djece i njihovih obitelji, koje teško dolaze do hrane i humanitarne pomoći, dok se u Jemenu milijuni djece i žena već godinama bore s nedostatkom hrane i hranjivih tvari. U Gazi, u kojoj je glad prvi put službeno potvrđena u kolovozu 2025. godine, potpuno razorena infrastruktura i ograničen pristup humanitarne pomoći doveli su do desetaka tisuća akutno pothranjene i bolesne djece, dok su zabilježeni i smrtni slučajevi uzrokovani glađu.

„UNICEF u svijetu osigurava 80 posto posebno razvijene terapeutske hrane za spašavanje života djece – nezamjenjive terapije koja u samo nekoliko dana može značiti razliku između života i smrti. Situacija u Sudanu, Jemenu i Gazi iznimno je teška, a naši timovi na terenu svakodnevno svjedoče rastućim potrebama za zdravstvenom zaštitom, pitkom vodom i terapeutskom hranom. Nastojimo odgovoriti na svaku od tih potreba, no situacija se brzo pogoršava i zahtijeva više pomoći nego ikada prije. Stoga apeliramo na naše građane da se još jednom ujedinimo u solidarnosti za one kojima je pomoć najpotrebnija – kako bismo zajednički osigurali prijeko potrebnu terapeutsku hranu i spasili što više dječjih života”, poručuju iz Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.

Pothranjenost izuzetno negativno utječe na preživljavanje, rast i razvoj djece. Ne uzorkuje ju samo nedostatak hrane, već i neadekvatna prehrana, bolesti poput malarije, ograničen pristup pitkoj vodi, kao i nedostatak zdravstvenih usluga. Pravovremeno liječenje teške akutne pothranjenosti spašava živote, dok neliječena djeca bivaju smrtno ugrožena.

Posebna terapeutska hrana (RUTF) prava je spasiteljica života za djecu koja pate od teške akutne pothranjenosti! Riječ je o visokoenergetskoj pasti na bazi kikirikija, obogaćenoj vitaminima i mineralima. Konzumacija je moguća bilo gdje i bilo kada – direktno iz vrećice, bez obzira na vanjske okolnosti te bez potrebe za vodom ili podgrijavanjem – što je čini nezamjenjivim paketićem za spas života u kriznim situacijama i teškim uvjetima. Već 18 € osigurava jednom djetetu dva dnevna obroka posebne hrane tijekom mjesec dana terapije, 80 € liječenje petnaestero malene djece posebnim terapeutskim mlijekom tijekom tjedan dana, dok 303 € omogućuju dodatni dnevni obrok terapeutske hrane za stotinu djece kroz deset dana.

Svojom donacijom osiguravate terapeutsku hranu za liječenje djece s teškom akutnom pothranjenošću, podršku radu UNICEF-ovih centara za liječenje pothranjenosti i mobilnih timova koji obilaze djecu na teško dostupnim lokacijama te hitnu humanitarnu pomoć za najugroženije.

Sve informacije o kampanji i načinima podrške mogu se pronaći na www.unicef.hr

Donirati možete i uplatom na UNICEF-ov broj računa:

HR9223600001501092532

poziv na broj 2662-98

model 00

ili skeniranjem 2D barkoda:

Svaka je donacija važna i vrijedna kad se radi o dječjim životima!

KAKO UNICEF SPAŠAVA ŽIVOTE POTHRANJENE DJECE

Nadia

„Bila sam prestravljena da bih je mogla izgubiti. Nije se mogla pomaknuti; bila je toliko slaba,“ govori Mariam iz Jemena, majka djevojčice Nadije (1).

Majka je izgladnjelu Nadiju dovela u centar za liječenje pothranjenosti Al Khawkha u zapadnom Jemenu, čiji rad podržava UNICEF. Danas je Nadia ponovno u majčinom naručju, jača, zdravija i nasmijana. „Ovaj centar spasio je život moje kćeri“, rekla je Mariam. „Tu su se brinuli o njoj s ljubavlju i dali su mi nadu. Za nas to znači sve.“

Nadijina priča ima sretan završetak, no milijuni djece u Jemenu pate od pothranjenosti koja, ako se ne liječi, vodi u smrt.

Svojom donacijom osiguraj posebnu terapeutsku hranu - čudotvornu pastu koja već u nekoliko tjedana liječenja spašava živote djece. Svaka donacija je važna i vrijedna!

Foto: Saleh Hayyan

Noor

“Kad sam je rodila, moja beba je težila 4 kilograma i bila je zdrava,” priča majka Areej (23) o svojoj djevojčici Noor, s kojom je raseljena unutar Gaze. “Sada ima više od godinu dana, teži samo 5 kilograma i teško je pothranjena. Mohammed, moje drugo dijete, izgubio je svu kosu zbog pothranjenosti. I on i njegova sestra su stalno bolesni, slabi i iscrpljeni. Najčešće imamo samo jedan obrok riže ili leće dnevno, kojeg dajem svojoj djeci, a ja ostajem bez ičega.”

Djeca Gaze poput Noor trebaju hitnu pomoć. Dječju je pothranjenost moguće spriječiti i liječiti ukoliko djelujemo zajedno, odlučno i solidarno. UNICEF omogućava rad centara za liječenje pothranjenosti diljem Gaze, ali potrebe djece i obitelji nadmašuju trenutno dostupne zalihe pomoći.

Svojom donacijom za djecu Gaze osiguraj terapeutsku hranu - spasonosnu pastu koja već u nekoliko tjedana liječenja spašava živote djece. Svaka donacija je važna i vrijedna!

Foto: Rawan Eleyan

Moataz

„Kad se rodio, težio je samo 2 kilograma jer ni sama nisam dobivala dovoljno hranjivih tvari,“ priča Rowa iz Gaze, majka bebe Motaza. Kad je u studenom saznala da Motaz pati od pothranjenosti, dovela ga je na terapiju u UNICEF-ov centar za liječenje u gradu Gazi.

„Dojenje je bilo teško jer ni sama nisam imala dovoljno hrane, ali nikad nisam prestala. Moje dijete mora jesti. Prošli tjedan je imao gripu – sva djeca ovdje su bolesna. Čak i sada, unatoč prekidu vatre, svakodnevni život je i dalje nevjerojatno težak.“

Brojna djeca u Gazi poput Motaza pate od pothranjenosti koja, ako se ne liječi, vodi u smrt. No dječju je pothranjenost moguće spriječiti i liječiti ukoliko djelujemo zajedno, odlučno i solidarno. UNICEF omogućava rad centara za liječenje pothranjenosti diljem Gaze, ali potrebe djece i obitelji nadmašuju trenutno dostupne zalihe terapeutske hrane.

Svojom donacijom za djecu Gaze osiguraj terapeutsku hranu – spasonosnu pastu koja već u nekoliko tjedana liječenja spašava živote djece. Svaka donacija je važna i vrijedna!

Foto: Rawan Eleyan

Asyaa

Halimah je preživljavala na hrani za stoku dok je bila trudna. A kada se Asyaa rodila, nije imala dovoljno mlijeka da je doji, što je uvelike utjecalo na bebino zdravlje i razvoj.

„Moja kći je bolesna otkad se rodila i sada je pothranjena.“

Halimah smo upoznali u prosincu 2025. u Tawili, u Sjevernom Darfuru, gdje je izbjegla iz Al Fashara. U UNICEF-ovom centru za liječenje pothranjenosti, Asyaa je primila terapiju i polako se oporavlja.

„U ovom centru pronašla sam podršku koja nam je očajnički trebala,“ kaže Halimah. „Liječnici su je liječili i davali joj mlijeko i hranu. Sada joj je puno bolje, ali i dalje posjećujem centar.“

Diljem Sudana brojna djeca poput Asyae pate od pothranjenosti koja, ako se ne liječi, vodi u smrt. No dječju je pothranjenost moguće spriječiti i liječiti ukoliko djelujemo zajedno, odlučno i solidarno. UNICEF omogućava rad centara za liječenje pothranjenosti diljem Sudana, ali potrebe djece i obitelji nadmašuju trenutno dostupne zalihe terapeutske hrane.

Foto: Mohammed Jamal

Svojom donacijom za djecu Sudana osiguraj terapeutsku hranu – čudotvornu pastu koja već u nekoliko tjedana liječenja spašava živote djece. Svaka donacija je važna i vrijedna!