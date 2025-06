Učinkovito korištenje vode

Uštedite novac i zaštitite okoliš

Korištenje kućne pumpe uz niže troškove korištenjem alternativnih izvora vode poput kišnice, bunara ili cisterni također vam omogućuje obavljanje ekološki prihvatljive njege vrta, kao i kućanskih poslova poput ispiranja WC-a, pranja rublja ili čišćenja.

Vrhunska GARDENA Kućna i vrtna pumpa 6300 SilentComfort ima izvanredne performanse i pumpa do 6300 litara na sat s tlakom od 49 m (4,9 bara) i s dubine do 8 metara. Pumpa je izvrsna za automatsku dostavu vode iz spremnika za kišnicu, bunara ili cisterne do kuće i vrta za zadatke poput ispiranja WC-a ili opskrbe vodom perilice rublja. Kućna pumpa se automatski uključuje i isključuje prema potrebama za vodom i, zahvaljujući spremniku od 25 litara, radi izuzetno tiho. Pomoću Bluetooth® povezivosti možete upravljati pumpom s udaljenosti do 10 m pomoću pametnog telefona ili tableta, postavljati rasporede zalijevanja kada vas nema, postavljati timer, pratiti trenutne razine tlaka i još mnogo toga.

Foto: Gardena

Iskoristite prirodne resurse

Vrtne pumpe su svestrani uređaji koji vam omogućuju potpuno iskorištavanje vlastitih vodnih resursa. Bez obzira imate li bunar ili spremnik za kišnicu, vrtna pumpa pruža vam pouzdan i učinkovit način opskrbe vašeg vrta vodom.

Iznimno tiha i snažna GARDENA Vrtna pumpa 6500 SilentComfort snažan je alat za visoke zahtjeve, jer pumpa do 6500 litara vode na sat snagom od 1300 W i tlakom od 6,0 ​​bara. Višestupanjska pumpa s inovativnim vodenim hlađenjem osigurava iznimno tihi rad i pumpa kišnicu iz bunara ili cisterne s dubine do 8 m. Upravlja se pomoću tipki na osvijetljenom LCD zaslonu ili putem aplikacije i Bluetooth® veze i pametnog telefona. Mnoge dodatne značajke poput jednostavnog i vođenog postavljanja i rasporeda navodnjavanja kada niste kod kuće olakšavaju korištenje. Visokokvalitetni materijali i samozaštitne značajke omogućuju vanjsku upotrebu tijekom cijele vrtne sezone.

Foto: Gardena

Dostava vode iz dubina

Ako vam je potrebno pouzdano rješenje za pumpanje vode iz dubokih prirodnih izvora poput podzemne ili izvorske vode, potopne tlačne pumpe idealan su izbor. Tanak dizajn omogućuje ugradnju čak i u uske bunare i bušotine, osiguravajući učinkovit prijenos vode iz dubina.

GARDENA Potopna tlačna pumpa 6100/5 inox automatic snage 1100 W, tlaka do 4,7 bara i protoka od 6100 litara na sat idealan je izbor za bunare ili spremnike promjera najmanje 150 mm. Na pumpu možete spojiti do 4 velika GARDENA AquaZoom raspršivača. Tehnologije samozaštite, sustav za detekciju curenja i program za nizak protok vode samo su neke od značajki koje ova pumpa nudi. Integrirani predfilter osigurava da potopna tlačna pumpa uvijek pumpa čistu vodu.

Foto: Gardena

Prva pomoć za poplavljena područja

Poplavljeni podrum može uzrokovati značajnu štetu na opremi i konstrukciji zgrade, stoga je brza akcija s pumpom za odvod vode neophodna. Osim ispuštanja vode, potrebno je osigurati i temeljito sušenje prostorije kako bi se spriječilo stvaranje plijesni.

GARDENA Potopna pumpa za prljavu vodu 16000 prikladna je za ispumpavanje prljave vode. Pogodna je za upotrebu u poplavljenim podrumima, u blizini puknutih cijevi, u građevinskim jamama nakon obilnih kiša ili za isušivanje vrtnih ribnjaka. Snažna pumpa ima motor od 450 W i pumpa do 16 000 litara na sat, nudi maksimalni tlak od 0,7 bara i maksimalnu visinu podizanja od 7 m. Pumpa prljavu vodu s česticama prljavštine veličine do 35 mm.