U Muzeju smijeha predstavljena nova kolekcija igračaka iz Lidla

Posjetitelji su, uz razgledavanje jedinstvenog postava Muzeja smijeha, imali priliku isprobati neke od najpoznatijih Lidlovih igračaka poput dječje kuhinje, trgovine, stola s alatom, željeznice i brojnih drugih omiljenih klasika. Klinci su uživali u igri s Lidlovim igračkama, kao i u interaktivnim postavima Muzeja, stvarajući uspomene ispunjene smijehom. Predstavljanju su prisustvovali poznati influenceri i njihova djeca: Sonja Švajhler (Supermame), Mirna Maras Batinić, Natali Rade (Mama Drama), Maša Zibar, Gabrijela Vukić i Filip Ščrbak.

Igra koja potiče maštu, učenje i odgovornost prema prirodi

Lidlovu liniju Lupilu drvenih igračaka karakterizira visoka kvaliteta, izdržljivost i sigurnost.

Sve su izrađene od pažljivo odabranih materijala, među kojima se nalazi i drvo s FSC certifikatom, što jamči odgovorno i održivo gospodarenje prirodnim resursima. Proizvodi nose i TÜV certifikat, što dodatno potvrđuje najviše standarde sigurnosti.

„Lidlove igračke nisu samo zabava, one potiču maštu, kreativnost i zajedništvo. Ove smo godine posebno ponosni na suradnju s Muzejom smijeha, mjestom koje savršeno utjelovljuje ono što želimo donijeti svakom djetetu - radost, osmijeh i čaroliju igre.“ - izjavila je Marina Dijaković, voditeljica Corporate Affairsa Lidla Hrvatska.

Bogata blagdanska ponuda za sve uzraste

Lidlov asortiman drvenih i edukativnih igračaka ove godine donosi širok izbor proizvoda za djecu svih uzrasta koji potiču kreativnost, motoričke vještine i učenje kroz igru. U ponudi se tako mogu pronaći: dječje kuhinje i kuhinjski pribor, drvena trgovina i kuće za lutke, setovi alata i radni stolovi, stolić za šminkanje, štand sa sladoledima, ploče za crtanje, željeznice, slagalice, glazbeni instrumenti, edukativne igračke za bebe i još puno toga.

Ponuda igračaka dostupna je u svim Lidlovim trgovinama diljem Hrvatske od četvrtka, 6. studenoga.