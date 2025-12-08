Ugledao duha u autu?! Kažu da je ovo najstrašniji video godine, mnogi u komentarima molili Oče naš

Argentinac Javier Molina objavio je tijekom vikenda na Instagramu snimku koja je izazvala jezu kod milijuna ljudi. Naime, kako se barem čini iz tog viralnog videa, ispred jedne od bolnica ugledao je u svom automobilu duha neke žene!

Zastrašujuća figura promatrala ga je sa suvozačkog mjesta, saginjala se i vraćala u uspravni položaj, i sve to u najvećoj tišini ispred njegovih očiju i sablasno praznog parkirališta.

Koliko se prestrašio, Molina je naglasio tako što je prikazao nakostriješene dlake na rukama, a sa snimanjem je prekinuo kada je ta žena iznova iskočila nakon što se učinilo da je iščeznula.

Da je zapis ostavio snažan dojam na korisnike Instagrama, posvjedočit će vam i podatak da je preko šest tisuća isprepadanih ljudi lajkalo molitvu "Oče naš", a svakako vrijedi spomenuti i najistaknutiji komentar u kojem je jedan muškarac ustvrdio kako je Molinin video nešto najstrašnije što je vidio iz svijeta paranormalnog.

Naravno, mnogi su snimku prihvatili i s velikom dozom sumnje, pa je tako jedan od korisnika zaključio da se autor samo zafrkavao i da je čitavo vrijeme snimao refleksiju neke stvarne osobe s kojom je u dogovoru izrežirao zapis.

"Žao mi je što vam svima moram pokvariti zabavu, ali meni je jasno da na snimci gledamo ženu koja je stajala iza Moline u hodniku i čiju refleksiju vidimo u staklu bolničkih vrata.

Njih dvoje su samo našli savršen kut koji ostavio lažan dojam da netko sjedi u automobilu i da je u pitanju prikaza, odnosno duh", napisao je.

Bilo kako bilo, video je ostavio snažan utisak i na korisnike Reddita, a mi vas na kraju još samo možemo upozoriti da ga je najbolje ne gledati u neki kasni sat bez obzira na to je li snimka stvarna ili samo lukavo izvedena podvala.