The Breath donose hipnotičnu alt-folk glazbu u Zagreb

Između tradicije i suvremenosti

The Breath su Irkinja Ríoghnach Connolly, dobitnica nagrade Folk Singer of the Year BBC-ja i irskog RTÉ Radija 1, i Stuart McCallum, poznat s manchesterske jazz i elektroničke scene te po radu s poznatim britanskim nu jazz sastavom The Cinematic Orchestra.

Njihov duo nastao je u Manchesteru, gdje su se Connolly i McCallum upoznali na lokalnoj glazbenoj sceni, razvivši suradnju koja je ubrzo postala jedan od najoriginalnijih glasova suvremene folk glazbe. Njihovu glazbu The Guardian opisuje kao „sofisticiranu, atmosferičnu glazbu koja se kreće između ambijentalne i soula”, spajajuću irsku tradiciju s filmskim, sanjivim zvučnim pejzažima. U središtu je snažna autorska povezanost dvoje glazbenika, za koju McCallum kaže: „Radimo kao dvije polovice jednog kantautora“.

Kreativna kemija i kontrast

Connolly je podrijetlom iz sjevernoirske grofovije Armagh te svoju interpretaciju stvara iz nadahnuća irskom tradicijskom glazbom, dok McCallumova melodijska vizija odiše decentnošću i očaravajućim gitarskim frazama.

Jedinstvenu dinamiku dua Connolly kratko pojašnjava: „Stuart je yin mojem yangu… On je vrlo promišljen i odmjeren. Ja nisam.” Upravo taj kontrast između njezine neposredne emotivnosti i njegove suptilne, precizne gradnje zvuka oblikuje prepoznatljivu napetost i dubinu njihove glazbe.

Njezin vokal često se opisuje kao „glas koji zaustavlja u mjestu”, uz estetiku koja počiva na minimalizmu i prostoru. Kako ističe Evening Standard, njihova glazba je „prostrana, nijansirana… i upravo zbog svoje jednostavnosti još snažnije djeluje.”

Teme, identitet i novi album

Diskografska izdanja sastava The Breath objavila je ugledna izdavačka kuća koju je osnovao Petar Gabriel – Real World Records, poznata po umjetnički profiliranim projektima koji brišu granice žanrova. Nakon prva dva hvaljena albuma, nedavno su objavili album Land of My Other, koji dodatno naglašava ogoljenu, intimnu stranu izraza koji duo njeguje.

Tekstovi, koje piše Connolly, slojeviti su i autentični te nastaju intuitivno, često kao svojevrsna poetska struja svijesti. Kroz pjesme se provlače teme identiteta, povijesti i osobnog iskustva, ali i šira društvena i politička pitanja.

Kritika ih redovito naziva jednim od najzanimljivijih projekata suvremene britanske i irske scene. Financial Times ih opisuje kao „jedan od najuzbudljivijih folk-sastava u Ujedinjenom Kraljevstvu”, čija se glazba otvara „poput papirnatog cvijeta”.

Koncert kao intimno iskustvo

Poznati po sugestivnim koncertima koji prerastaju u intenzivna emocionalna iskustva, The Breath se s lakoćom kreću između tihih, gotovo šaptom ispričanih trenutaka i bogatih, prostranih zvučnih slika.

Koncert će se održati u Maloj dvorani Lisinski, prostoru koji savršeno odgovara njihovu suptilnom i atmosferičnom izrazu. Publiku očekuje večer snažnih emocija, vrhunske muzikalnosti i zadivljujućih vokalnih izvedbi.

Ne propustite priliku doživjeti The Breath uživo 8. travnja u večeri glazbe koja nadilazi granice i obraća se izravno srcu.