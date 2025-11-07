Testirali smo MealPass aplikaciju za popuste u restoranima i barovima mjesec dana
Kao novinar, odlučio sam zajedno s trojicom kolega testirati Mealpass — digitalni program popusta koji sve više privlači pažnju među ljubiteljima dobre hrane. Tijekom mjesec dana korištenja posjetili smo desetak restorana unutar Mealpass mreže diljem Hrvatske.
Od prvog dana oduševila nas je jednostavnost korištenja. Popust se aktivira pomoću animacije u aplikaciji – brzo, jasno i bez ikakvih komplikacija.
Stvarna ušteda na računu
Jedan od naših obroka savršeno je pokazao praktičnost Mealpassa: račun za nas četvoricu iznosio je 120 eura, a uz 14% popusta uštedjeli smo oko 16,80 eura. Dovoljno da se popije još nekoliko pića ili da jednostavno – ostane u džepu.
Brza podrška kad zatreba
U jednom restoranu osoblje nije bilo upoznato s primjenom popusta. No, dovoljan je bio jedan poziv korisničkoj podršci, koja je problem riješilau svega nekoliko minuta – dok smo još sjedili za stolom. Takva razina podrške, dostupne svakodnevno do ponoći, rijetko se viđa.
Mali savjet: najavite dolazak
Ako planirate koristiti Mealpass, preporuka je da se u restoranu unaprijed najavite. Time će osoblje biti spremno primijeniti popust bez iznenađenja, a vaše iskustvo bit će potpuno bez stresa.
Zaključak: jednostavno, učinkovito i pametno
Mealpass se pokazao kao iznimno jednostavan i pouzdan alat za ostvarivanje popusta u restoranima. Popusti su značajni, korisnička podrška reagira trenutno, a cijeli sustav funkcionira besprijekorno.
U konačnici, Mealpass je zgodan novitet i start-up koji mijenja navike prehrane u Hrvatskoj, donoseći svjež, digitalan pristup pametnom objedovanju i svakodnevnim uštedama.
Aplikaciju možete skinuti na linku.
Ako vas zanima gdje sve možete koristiti MealPass, popis lokacija je na linku. Super info je da broj restorana stalno raste.