Testirali smo MealPass aplikaciju za popuste u restoranima i barovima mjesec dana

Od prvog dana oduševila nas je jednostavnost korištenja. Popust se aktivira pomoću animacije u aplikaciji – brzo, jasno i bez ikakvih komplikacija.

Stvarna ušteda na računu

Jedan od naših obroka savršeno je pokazao praktičnost Mealpassa: račun za nas četvoricu iznosio je 120 eura, a uz 14% popusta uštedjeli smo oko 16,80 eura. Dovoljno da se popije još nekoliko pića ili da jednostavno – ostane u džepu.

Brza podrška kad zatreba

U jednom restoranu osoblje nije bilo upoznato s primjenom popusta. No, dovoljan je bio jedan poziv korisničkoj podršci, koja je problem riješilau svega nekoliko minuta – dok smo još sjedili za stolom. Takva razina podrške, dostupne svakodnevno do ponoći, rijetko se viđa.

Foto: Promo

Mali savjet: najavite dolazak

Ako planirate koristiti Mealpass, preporuka je da se u restoranu unaprijed najavite. Time će osoblje biti spremno primijeniti popust bez iznenađenja, a vaše iskustvo bit će potpuno bez stresa.

Zaključak: jednostavno, učinkovito i pametno

Mealpass se pokazao kao iznimno jednostavan i pouzdan alat za ostvarivanje popusta u restoranima. Popusti su značajni, korisnička podrška reagira trenutno, a cijeli sustav funkcionira besprijekorno.

U konačnici, Mealpass je zgodan novitet i start-up koji mijenja navike prehrane u Hrvatskoj, donoseći svjež, digitalan pristup pametnom objedovanju i svakodnevnim uštedama.

Aplikaciju možete skinuti na linku.

Ako vas zanima gdje sve možete koristiti MealPass, popis lokacija je na linku. Super info je da broj restorana stalno raste.