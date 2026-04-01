Sve za blagdanski stol na jednom mjestu

No, užurbani tempo svakodnevice i sve više obaveza polako mijenjaju naše navike - čak i kada su u pitanju blagdani. Vrijeme za pripremu često je ograničeno, a očekivanja ostaju ista: bogat, raskošan stol i provjereni okusi.

Upravo zato sve više težimo rješenjima koja nam omogućuju da bez stresa pripremimo sve što želimo - bez kompromisa kada je riječ o kvaliteti i ugođaju. Jer Uskrs nije samo u pripremi, već u onim trenucima koje provodimo zajedno.

Srce stola – okusi koji okupljaju

Bez obzira na sve promjene, neke stvari ostaju iste. U središtu uskrsnog stola i dalje je šunka, nezaobilazan simbol blagdanskog doručka. Sočna PIK Rolana šunka u mrežici, pripremljena od najkvalitetnijih komada s dodatkom posebne kombinacije začina tako da zadrži svoj pun i prirodan okus, često je prvi izbor za ovakve prigode. Poslužena topla ili hladna, lako se uklapa u različite kombinacije i čini osnovu svakog uskrsnog menija.

Uz nju se prirodno nadovezuju poznati nezaobilazni Mlinar favoriti čiji okusi zaokružuju cijeli stol. Focaccia, ručno rađena s kiselim tijestom i obogaćena mediteranskim začinima, jednostavna je za posluživanje i idealna za dijeljenje za stolom. Može se kombinirati s različitim okusima ili poslužiti samostalno, što je čini praktičnim izborom za svako okupljanje.

Na stolu svoje mjesto tradicionalno ima i pinca iz Mlinara. Ovaj blagdanski kolač prepoznatljivog oblika i blage slatkoće već je generacijama dio uskrsnih običaja, a i danas ostaje nezaobilazan dio uskrsnog stola koji povezuje tradiciju i suvremeni način života.

Slatki rituali koji produžuju druženje i imaju okus kao iz bakine kuhinje

Kako ručak polako odmiče, atmosfera za stolom postaje sve opuštenija. Tanjuri se miču u stranu, čaše se ponovno pune, a razgovori prelaze u onaj lagani, blagdanski ritam u kojem nitko više ne gleda na sat. Uskrsni stol tada pokazuje svoju pravu čar, onaj osjećaj da bi svi mogli ostati još malo duže. I upravo tada na stol dolaze ručno rađeni omiljeni kolači. Ne kao kraj, nego kao prirodan nastavak druženja.

Mlinarova uskrsna ponuda donosi okuse koji su svima poznati i odmah bliski, one koji vraćaju u djetinjstvo i na blagdane kakve pamtimo. Tu su orahnjača i makovnjača, klasici bogatog okusa i teksture, spravljene po receptu naših baka, te pita s jabukama kao jednostavan, domaći favorit koji uvijek prolazi.

Za one koji vole malo razigranije okuse, tu su najsočniji čupavci i mađarica, uključujući i njezinu nougat varijantu kao novu interpretaciju dobro poznatog klasika. Upravo ta kombinacija tradicije i osvježenih verzija omiljenih slastica, čini ponudu idealnom za različite ukuse za stolom.

Posebno mjesto na uskrsnom stolu ima babka, mekani brioche kolač s lješnjacima koji se savršeno slaže uz kavu i opušten razgovor. To je onaj komad koji se uzme spontano, bez razmišljanja, „još samo jedan”. Zbog svoje mekane, vlaknaste strukture i bogatog punjenja, babka je poznata kao kolač koji najčešće „nestane” prvi s blagdanskog stola.

Svi kolači pripremaju se u Mlinarovoj vlastitoj proizvodnji, uz provjerene recepture i dosljednu kvalitetu, kako bi svaki zalogaj imao onaj prepoznatljiv, domaći okus. Iza Mlinara stoji kompanija Bosqar Invest, čija ulaganja pridonose razvoju domaće prehrambene industrije i jačanju domaćih brendova. I upravo zato svaki trenutak za stolom dobiva svoju jednostavnu, ali posebnu vrijednost.

Manje pripreme, isti doživljaj

Dok se nekada uskrsni stol pripremao danima, danas sve više prevladava pristup koji kombinira kvalitetne gotove proizvode i vlastite detalje. Time se štedi vrijeme, ali zadržava ono najvažnije – bogat stol i osjećaj blagdana.

Upravo zato dobar uskrsni stol danas ne mora nužno značiti sate provedene u kuhinji, već pažljiv odabir kvalitetnih proizvoda koji donose poznate okuse i osjećaj domaće pripreme.

Mlinar svojim asortimanom omogućuje upravo to, bogat, autentičan blagdanski stol bez stresa. Dodatnu praktičnost donosi i mogućnost online narudžbe putem Mlinar webshopa, što organizaciju blagdanskog druženja čini još jednostavnijom.