Submarine podiže smash burger iskustvo na novu razinu i vraća legendarne favorite

Uoči početka ljetne sezone, domaći lanac restorana Submarine Burger predstavlja novu sezonu okusa koja donosi najraznovrsniju ponudu do sada, od inovativnih smash burgera, preko svježih superfood salata, pa sve do povratka kultnih favorita koje su gosti dugo iščekivali.

U fokusu nove ponude nalaze se smash burgeri, kategorija koju je Submarine razvijao tijekom posljednje dvije godine. Posebnost smash burgera leži u tehnici pripreme gdje se meso pritišće na vrućoj ploči, čime se postiže intenzivna karamelizacija i izražen bogat okus mesa.

Foto: Sandro Sklepic

Nova ponuda donosi dvije zanimljive varijante, Truffle shuffle smash burger s domaćim umakom od istarskog bijelog tartufa te smash burger s grilanim topljenim sirom i jalapeño papričicama. Time se postojeća smash selekcija dodatno proširuje, dok su gostima i dalje dostupne tri već dobro poznate i popularne varijante.

Povratak legendi

Uz novitete, Submarine vraća i nekoliko omiljenih klasika. Posebnu pažnju ponovno privlači Country burger, koji se ističe kombinacijom junetine iz lokalnog uzgoja, bijelog kupusa, karameliziranog luka, dimljene dalmatinske pancete, grilanog dimljenog sira te domaćeg umaka od senfa i meda.

Foto: Sandro Sklepic

Povratak doživljava i Beast Fries, legendarni lički krumpirići obogaćeni karameliziranim lukom, grilanim topljenim sirom i prepoznatljivim Special Submarine umakom.

Za goste koji tijekom ljeta preferiraju laganije obroke, Submarine uvodi i dvije nove Superfood salate. Pesto Chicken Salad kombinira piletinu iz slobodnog uzgoja s Pesto umakom, svježu miješanu salatu, celer, Grana Padano sir i indijske oraščiće. Druga novost, Super Protein Salad, donosi nutritivno bogatu kombinaciju baby špinata, kelja i blitve uz dimljeni tofu, slanutak, ribanu mrkvu i crveni grah, uz hrskave bademe i veganski Submarine umak.

Foto: Sandro Sklepic

Ljetnu ponudu zaokružuju i nova osvježenja, odnosno domaće Submarine limunade s mentom te kombinacijom mente i jagode, kao i espresso tonic za ljubitelje kave.

Submarine Burger danas broji 22 restorana diljem Hrvatske, uključujući nedavno otvorene lokacije u Rovinju, Varaždinu i Puli, uz prisutnost u Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Splitu i Zadru.