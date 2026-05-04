Spremni za putovanja bez prijenosne baterije?

Jeste li znali da 65% pripadnika generacije Z kaže da im je putovanje najdraži razlog trošenja novca, dok njih čak 93% navodi da im putovanje poboljšava mentalno zdravlje*. Za generaciju koja bi radije prelazila granice negoli gomilala stvari, HONOR predstavlja novu seriju HONOR 600 – stvorenu za Gen Z putnike koji žele putovati bez brige, ostati dulje u pokretu i zabilježiti svaki trenutak. Od last‑minute city breakova do dugih vikenda u prirodi, HONOR 600 i HONOR 600 Pro dizajnirani su oko dvije ključne potrebe života u pokretu: cjelodnevne baterije i ultra‑svestrane fotografije.

Gen Z putuje kako bi se osjećala bolje, a njihov telefon mora pratiti taj ritam

Od spontanih kraćih putovanja do vikenda izvan gradske vreve, Gen Z svaku godinu gradi oko kretanja. Istraživanja pokazuju da će više nego bilo koja druga generacija na odmoru planirati aktivnosti na otvorenom** te je upravo zato serija HONOR 600 osmišljena kao idealan suputnik u pokretu: uređaji na koje se možemo osloniti od prvog ranojutarnjeg vlaka do posljednje kasno noćne šetnje do hotela, bez stalnog provjeravanja postotka baterije.

Foto: Promo

Velike avanture, još veća baterija

Za generaciju koja bi radije kupila kartu za avion nego rezervnu bateriju, serija HONOR 600 stavlja izdržljivost na prvo mjesto. 6400 mAh baterija vodeća je u svojoj kategoriji, a u kombinaciji s inteligentnim AI Battery Scheduling Engineom omogućuje višednevnu autonomiju kroz navigaciju, fotografiranje, kratke videozapise i dijeljenje sadržaja na društvenim mrežama.

Kada je potrebno brzo punjenje između presjedanja, 80 W HONOR SuperCharge u cijeloj seriji, 50W Wireless HONOR SuperCharge na HONOR 600 Pro i 27W obrnuto punjenje pomažu putnicima da maksimalno iskoriste svako zaustavljanje, bilo da se radi o brzom punjenju u kafiću prije sljedećeg obilaska znamenitosti ili dijeljenju dijela baterije s prijateljevim telefonom dok uživate na plaži.

Putna kamera koju možeš nositi u jednoj ruci

Putovanje je postalo jedna od glavnih investicija Gen Z u vlastito blagostanje, a žele ga i kvalitetno dokumentirati. U serije 600 je 200 MP Ultra Clear Night Camera s najnovijim AI algoritmima za noćno snimanje, dizajnirana da zadrži oštre detalje i prirodne boje pri slabom osvjetljenju, što je idealno za snimke tijekom večernjih šetnji, uz logorsku vatru ili pod svjetlima grada. Za one koji žele veći doseg bez dodatne opreme, HONOR 600 Pro dodaje 50 MP 3.5x periskopsku telefoto kameru s do 120x zumom, približavajući udaljene vrhove, životinje ili detalje skylinea u jednom, džepnom uređaju.

AI Image to Video 2.0 pretvara fotografije s planinarenja, s aerodroma ili tijekom gradskih lutanja u kratke filmske isječke uz nekoliko jednostavnih uputa, dok AI Photos Agent pomaže ukloniti distrakcije ili prilagoditi atmosferu u nekoliko sekundi, a sve to kako bi korisnici proveli što manje vremena uređujući snimljeni sadržaj.

Foto: Promo

Stvoreni za život u pokretu

Tanak, profinjen dizajn čini seriju HONOR 600 ugodnom za držanje jednom rukom i jednostavnom za spremanje u dnevni ruksak, dok ultra‑svijetli 6,57‑inčni zaslon osigurava jasnu vidljivost karata, karata za prijevoz i sadržaja čak i pod jakim suncem. S ovom kombinacijom izdržljivosti i naprednog snimanja, HONOR želi Gen Z putnicima ponuditi jedan uređaj koji se uklapa u način života koji već žive: uvijek u pokretu, putujući bez brige i stvarajući više gdje god krenuli.

Daljnji o specifikacijama, cijeni i dostupnosti serije HONOR 600 bit će otkriveni na nadolazećem globalnom predstavljanju.

Za više informacija posjetite HONOR online na www.honor.com/hr/ ili pošaljite e-mail na [email protected].

https://www.facebook.com/honorcroatia

https://www.instagram.com/honor.hrvatska

http://www.youtube.com/@honorhrvatska

https://www.tiktok.com/@honor.hrvatska