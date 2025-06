Spoj tradicije, emocije i kulture na otvorenom!

U svečanom ozračju, ispred Gradskog kazališta Zorin dom, mimohodom Karlovačke građanske garde, Karlovačkih mažoretkinja i Puhačkog orkestra grada Karlovca, grad je zablistao u znaku ponosa, tradicije i zajedništva.

Prvi dan obilježila je odlična atmosfera, a okupljene je pjesmom i emocijom osvojio Đani Stipaničev, izvevši neke od svojih najpoznatijih pjesama i stvorivši večer za pamćenje.

Poseban sjaj večeri dao je tradicionalni Ivanjski krijes – već 246. po redu – koji je sinoć obasjao obale Kupe. Karlovčani i gosti uživali su u uzbudljivom natjecanju u povlačenju užeta, glazbenim nastupima i veličanstvenom vatrometu koji je nebo iznad rijeke pretvorio u pravu čaroliju.

A to je tek početak!

Zvjezdano ljeto nastavlja se u punom sjaju sve do 13. srpnja, a Karlovac se pretvara u veliku pozornicu na otvorenom – mjesto susreta, inspiracije i vrhunske kulturne ponude za sve generacije.

U nastavku donosimo program do kraja tjedna – organizirajte svoje vrijeme i ne propustite bogatu ponudu glazbenih, filmskih i kazališnih događanja koja vas očekuju!

Kazališni festival svaki dan

Kazališna čarolija nastavlja se i u danima koji slijede. Predstave renomiranih hrvatskih kazališnih kuća – HNK Varaždin, HNK Osijek i HNK Split – te suvremeni teatar oživjet će Tijesnu ulicu, pretvarajući ovaj jedinstveni ambijent u pozornicu pod vedrim nebom i dovodeći kazalište upravo tamo gdje su gledatelji.

U nastavku donosimo raspored predstava po danima do nedjelje – isplanirajte večeri uz vrhunske izvedbe na otvorenom:

Utorak, 24. lipnja: Balet „OTHELLO“ - HNK Varaždin, Kazalište Marina Držića Dubrovnik, HNK Split na Košarkaškom igralištu Šanac

Srijeda, 25. lipnja: Koncert Trio Evocacion na Glazbenom Paviljonu i Live Looping Techno Violin Show Svebor Mihael Jelić ispred Kina Edison

Četvrtak, 26. lipnja: Predstava „Sokol ga nije volio“ HNK Osijek u Gradskom Kazalištu Zorin dom

Petak, 27. lipnja: Predstava „Jama“ - Scena Ribnjak u Tijesnoj ulici

Subota, 28. lipnja: Predstava „Kamo idemo, tata?“ Drama plus u koprodukciji s HNK Zadar u Tijesnoj ulici

Karlovac Open Air Tribute Festival (četvrtak–subota, 26.–28. lipnja)

Na košarkaškom igralištu Šanac u četvrtak nas očekuju TRASHCASH - BACK TO THE 90'S/00's i SPICE GIRLS VS BACKSTREET BOYS SHOW, u petak THE TRIO PLAY AC/DC i „THE KRISTINA SHOW”- TRIBUTE TO TINA TURNER, a u subotu NIPPLESI i „QUEEN SENSATION” TRIBUTE TO QUEEN! Svaku večer publika može očekivati odličnu atmosferu, ples i pjesmu do kasnih sati!

Pripreme za 26. Međunarodni festival folklora i Okuse svijeta (od nedjelje, 29. lipnja)

U nedjelju, 29. lipnja počinje jedan od najomiljenijih i najiščekivanijih festivala u gradu – slavlje glazbe, plesa i okusa koje okuplja kulture s raznih strana svijeta.

Svečani mimohod sudionika na Šetalištu dr. Franje Tuđmana uvest će nas u bogat i raznolik program, a svečano otvorenje festivala održat će se na Košarkaškom igralištu Šanac – uz ritmove, boje i mirise svijeta koje Karlovac s ponosom dočekuje.

Radionice, izložbe, filmovi & nogomet

Ovogodišnje Zvjezdano ljeto donosi zaista bogatu ponudu za sve generacije – s pregršt prilika za druženje na gradskim trgovima, u parkovima i uz rijeke, gdje se kultura i zajedništvo stapaju s ljepotom karlovačke ljetne atmosfere.

Za lakše planiranje ljetnih večeri i uživanja u brojnim sadržajima, raspored svih događanja dostupan je OVDJE.

Tijekom cijelog tjedna očekuju nas razne likovne radionice, izložbeni postav Arheološke udruge „Kremen“, projekcije filmova na Starom gradu Dubovcu, kao i Malonogometni turnir gradske četvrti Zvijezda.

Ovogodišnje Ljeto donosi zaista bogatu ponudu za sve generacije i puno prilika za druženje.

Više od 150 događanja kroz tri tjedna jamči nezaboravno ljeto, a mi još jednom podsjećamo na vrhunac Zvjezdanog ljeta i priliku da zaplešete gradu Karlovcu u čast! Postanite jedan od 446 plesnih parova na ovogodišnjem Rođendanskom balu! Prijavi se OVDJE.

Organizator Zvjezdanog ljeta je Grad Karlovac