Sirovu energiju ovog petka u Peti Kupe donosi Planet srijeda

Planet srijeda vraća se 14. studenog u moćnom izdanju. Svoj sjajni beskompromisni live set prvi put donosi kultni dvojac Paranoid London, a također premijerno u Zagreb stiže DJ-ica Nevena Stanković. Elektrizirajuću večer u Petom Kupeu začinit će provjereno domaćin Felver.

Foto: Promo

Paranoid London su prave legende undergrounda, sirove, stvarne i autentične od prvog dana. Redovito isporučuju prljave 303-ice, hipnotičke grooveove i nepogrešivu energiju koju samo oni mogu pružiti. Njihovi live nastupi revolucionirali su scenu, pomaknuvši je prema dinamičnijim, potpunijim iskustvima. Od Glastonburyja, Sonara i Dekmantela do klubova poput Fabrica, Panorama Bara, Lux Fragila i Pache, njihov elektrizirajući zvuk obišao je svijet. Tri albuma i brojni 12-inčni singlovi osigurali su im trajno mjesto u DJ setovima diljem svijeta.

Foto: Promo

Diggerica, selektorica, obožavateljica vinila i radijska pripovjedačica, Nevena Stanković aka Tsunamica stvara eklektičan zvuk koji se kreće od balearskih i cosmic disco ritmova do acid housea i italo dragulja. Klasično obrazovana pijanistica koja je tipke zamijenila gramofonima spaja muzikalnost s instinktom za plesni podij. Nastupala je na festivalima (Garden, Exit, ADE, Tryouts) i u klubovima poput Pikesa, Kitkata, Renate i Shoelessa.

Foto: Promo

Uz jamstvo Felvera i njegovog odabira, jasno je da slijedi još jedna izvanredna glazbena lekcija s potpisom Planet srijede. Ulaznice su dostupne u pretprodaji: https://www.entrio.hr/event/planet-srijeda-w-paranoid-london-live-27965