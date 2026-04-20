Simon Reeve svoju svjetsku turneju završava na Greencajtu

Završnica turneje „To the Ends of the Earth“ donosi publici jedinstvenu priliku da iz prve ruke doživi iskustvo koje nadilazi klasično predavanje. Riječ je o formatu koji spaja dokumentarne priče, osobna svjedočanstva i teme koje oblikuju današnji svijet, stvarajući iskustvo koje je istovremeno napeto, duhovito, iskreno i iznimno inspirativno.

Tijekom svoje karijere, Reeve je proputovao neke od najudaljenijih i najopasnijih dijelova planeta. Kretao se rubovima ratnih zona, prolazio minska polja, bio pritvaran i ispitivan, te svjedočio stvarnostima koje rijetko dolaze u fokus javnosti. Njegova putovanja vodila su ga kroz džungle, pustinje i planinske lance, ali i u zajednice koje žive izvan uobičajenih društvenih i ekonomskih okvira. Upravo na tim rubovima svijeta, daleko od poznatog i sigurnog, Reeve pronalazi ono što njegov rad čini iznimno relevantnim – dublje razumijevanje ljudi, otpornosti zajednica i složenosti planeta koji se ubrzano mijenja. Njegove priče ne zadržavaju se na površini avanture, već otvaraju pitanja o okolišu, društvu i budućnosti koju dijelimo.

Ono što Simon Reeve donosi na pozornicu Greencajta nije samo pogled na svijet kakav jest, već i način razmišljanja koji potiče publiku da preispita vlastitu perspektivu. Njegovo predavanje, uz podršku Hrvatske turističke zajednice, otvara prostor za dublje razumijevanje kompleksnih globalnih tema i njihove stvarne povezanosti sa svakodnevnim životom.

Šesto izdanje Greencajt festivala održat će se od 1. do 3. lipnja u prostoru HNK2, gdje će tijekom tri dana programa okupiti brojne međunarodne govornike i otvoriti teme koje sve snažnije oblikuju poslovanje i društvo. Povodom Dana planeta Zemlje, ulaznice su dostupne uz posebnu 1+1 gratis ponudu na službenoj web stranici.