Scott Davidson drugi keynote Live & Loud konferencije

Nakon Tima Chambersa, legendarnog ključnog čovjeka ticketing industrije, najveća regionalna event konferencija Live & Loud powered by Entrio koja će se održati u zagrebačkoj Laubi 11. studenog otkriva i drugog globalnog govornika – Scotta Davidsona te najavljuje zanimljive panele.

Davidson, osnivač i direktor tvrtke Code 4, svjetski je priznati konzultant za javnu sigurnost i operacije velikih događaja, s više od dva desetljeća iskustva u dizajniranju i vođenju najsloženijih evenata na svijetu. Njegov je pristup prepoznat po tome što spaja sigurnost i doživljaj publike, stvarajući sustave koji ne čuvaju samo infrastrukturu, nego i ono najvažnije; emociju zajedničkog iskustva.

Na Live & Loudu u Laubi 11. studenoga, Davidson će u svom keynoteu otkriti kako izgleda sigurnost kad se promatra očima publike, što se događa iza kulisa najvećih svjetskih događaja i zašto upravo njegova filozofija sigurnosti postaje novi globalni standard event industrije.

Scott Davidson Foto: Promo

Tko plaća račune, tko puni dvorane, a tko stvara publiku budućnosti?

Uz dva globalna keynotea, Live & Loud konferencija donosi i tri velika panela koja otvaraju ključna pitanja industrije zabave.

Panel “Publika 2030.” predvodi Boris Jokić, a bavi se pitanjem tko su i kako razmišljaju generacije Z i Alpha, koje sve više oblikuju tržište. Zašto mladi ulažu u festivalska iskustva, a domaće koncerte doživljavaju kao preskupe? Što im znači zajedništvo i kako ga traže u digitalnom dobu? U razgovoru sudjeluju Marko Lasić Nered, Goran Vinčić Vinča, Damir Urban i Sanjin Đukić (Sea Star/LAA).

Panel “(Ne)zavisna showbiz industrija – tko plaća račune?” otvara pitanje financijske održivosti scene, rasta troškova produkcije i realne vrijednosti ulaznica. Zašto Lepa Brena može napuniti Arenu, dok indie bend jedva proda 200 ulaznica? O tome govore Hrvoje Horvat (Večernji list), Marijan Kiš (Boogaloo/Future Scope), Danijel Koradin (KODA Events) i Lidija Samardžija (Cepelin Media).

Panel “Formati budućnosti” donosi raspravu o novim oblicima sadržaja, hibridnim iskustvima i medijima koji mijenjaju način na koji publika konzumira zabavu. U razgovoru koji moderira Ante Ljubičić (Yammat FM) sudjeluju Ivan Milivojev (Exit Festival), Antonio Žuža (Peti Kupe), Matej Franc (Lollipop) i Sara Gigante (managerica i promotorica).

“Scott Davidson donosi iskustvo iz samog središta najvećih svjetskih događaja. Njegov dolazak pokazuje da su Zagreb i regija relevantan dio međunarodne event mape. “ Live & Loud zamislili smo kao susret svih koji stvaraju emociju uživo, od organizatora, producenata i glazbenika do brendova i publike. Željeli smo stvoriti prostor u kojem se razmjenjuju iskustva, uče novi standardi i oblikuje budućnost događaja. Regionalna event industrija ima ogroman potencijal, a upravo kroz Live & Loud želimo povezati ključne ljude, ideje i prakse, lidere, stručnjake i kreatore sadržaja kako bi zajedno definirali smjer razvoja tržišta koje više nije ni nišno ni sezonsko, već ozbiljan gospodarski i kulturni sektor” - pojasnila je Zrinka Bockovac, direktorica konferencije Live & Loud.

Večer u znaku zabave i dodjele priznanja najboljima; nastupaju Neno Belan, Sergej Četković, Minea, Porto Morto...

Nakon dnevnog programa konferencije u Laubi, Live&Loud od 20:00 seli u klub Peti Kupe kako i priliči event industriji, gdje će večer obilježiti dodjela priznanja i nagrada organizatorima na razini Entrio grupacije, druženje sudionika, koncerti i DJ setovi. Za glazbeni dio su za sada najavljene zvijezde Sergej Četković, Neno Belan, Minea, Porto Morto, Universe Dance Crew i drugi.

Ograničeni broj kotizacija za dnevni i večernji program pušten je u slobodnu prodaju putem LINKA na platformi Entrio.

Mastercard kao glavni sponzor konferencije LIVE & LOUD pripremio je posebne pogodnosti za korisnike svojih kartica. Plaćanje Mastercard karticama donosi 20% popusta na kotizacije za konferenciju, a tijekom večernjeg programa sudionici će moći ostvariti 10% popusta na sva pića na svim šankovima prilikom plaćanja Mastercard karticom.

Pokrovitelj konferencije je Turistička zajednica grada Zagreba, a konferenciju podržavaju i HDS ZAMP, Go2Digital, Badel 1862, Aspall, Europlakat, JTI, Fakat, Supra Print te Lauba.