Samsung planira uvesti Google Photos u liniju Samsung AI televizora

Samsung Electronics objavio je kako radi na integraciji usluge Google Photos na Samsung televizore kako bi korisnicima omogućio jednostavan i besprijekoran način uživanja u trenucima koji im najviše znače, od putovanja i hobija do svakodnevnih uspomena s voljenima, sada na impresivnom, velikom zaslonu. Cilj je obiteljima ponuditi ugodan i smislen način zajedničkog otkrivanja njihovih najdražih uspomena[1].

„Samsung televizori oduvijek su povezivali ljude, a dovođenje Google Photos usluge na veliki zaslon čini to iskustvo još osobnijim“, izjavio je Kevin Lee, izvršni potpredsjednik tima za korisničko iskustvo u odjelu Visual Display (VD) tvrtke Samsung Electronics.

„Kroz ovo partnerstvo pomažemo korisnicima da ponovno otkriju i prožive dragocjene trenutke, otkrivajući priče koje stoje iza njihovih fotografija, i to iz udobnosti dnevnog boravka.“

Smisleniji način uživanja u osobnim fotografijama

Google Photos olakšava ponovno proživljavanje i dijeljenje posebnih uspomena. Planiranom integracijom fotografije snimljene na pametnim telefonima besprijekorno će se prikazivati na Samsung televizorima, u većem, gotovo filmskom formatu.

S pomoću ove integracije korisnici će moći istraživati odabrane uspomene na televizoru, organizirane prema osobama, lokacijama i značajnim trenucima. Google Photos dodatno će proširiti skup iskustava temeljenih na fotografijama koja se povezuju sa Samsung Vision AI Companion značajkom (VAC), obogaćujući način na koji se uspomene ističu i doživljavaju tijekom dana.

Samsung želi da Google Photos bude duboko integriran u cjelokupno TV iskustvo. Fotografije bi se, primjerice, mogle prirodno pojavljivati kroz Daily+ i Daily Board, tako da važne uspomene[2] dočekuju korisnike u prikladnim i kontekstualnim trenucima tijekom dana. Postavljanje je zamišljeno kako bi bilo jednostavno; korisnici se prijavljuju svojim Google računom, a njihove foto-uspomene odmah se pojavljuju na velikom zaslonu[3].

Tri načina za ponovno proživljavanje i otkrivanje uspomena: Memories, Create i Personalized Results

Memories (planirano ekskluzivno predstavljanje početkom 2026.): Prvi put na televizoru prikazuje odabrane priče temeljene na osobama, lokacijama i značajnim trenucima. Značajka će prvih šest mjeseci[4] biti dostupna isključivo na Samsung televizorima.

Create uz pomoć umjetne inteligencije (planirano kasnije 2026.): Donosi tematske predloške[5] temeljene na Nano Banana modelu za generiranje i uređivanje slika tvrtke Google DeepMind s razigranim i zabavnim transformacijama. Korisnici će moći koristiti Remix za promjenu umjetničkog stila slike ili Photo to Video za oživljavanje statičnih trenutaka u obliku kratkih videozapisa

Personalized Results (planirano kasnije 2026.): Omogućuje automatski prikaz povezanih fotografija u obliku dijaprojekcije, grupiranih prema temama ili motivima uspomena, poput mora, planinarenja ili Pariza...

Besprijekoran doživljaj uspomena na Samsung televizoru

Samsung i Google Photos žele donijeti doživljaj kinematografske galerije u samo središte doma, omogućujući korisnicima Samsung televizora pregledavanje i istraživanje te ponovno proživljavanje svojih najvažnijih trenutaka u iznimnim detaljima. Ova integracija pretvorit će osobne zbirke fotografija u prostor koji potiče korisnike na istraživanje vlastitog putovanja, stvaranje novih priča i prisjećanje dragocjenih uspomena s lakoćom.

„Google Photos je dom za fotografije i videozapise ljudi, pomažući im u organizaciji i oživljavanju svojih uspomena“, rekla je Shimrit Ben-Yair, potpredsjednica za Google Photos i Google One. „Veselimo se dolasku Google Photos usluge na Samsung televizore, kako bismo ljudima omogućili uživanje u omiljenim fotografijama na većem zaslonu i ponovno povezivanje s uspomenama na nove načine.“

[1] Značajke i dostupnost mogu se razlikovati ovisno o modelu i regiji.

[2] Dostupno na Samsung TV modelima predstavljenima 2026. godine uz Google račun i sigurnosno kopirane fotografije i videozapise. Za modele koji su već na tržištu, iskustvo će biti dostupno u skladu s rasporedom ažuriranja operativnog sustava.

[3] Značajka Memories mora biti uključena u Google Photos postavkama.

[4] Značajka Memories bit će dostupna od ožujka 2026.; Create i Search bit će dostupni u drugoj polovici 2026.

[5] Odabrani predlošci kreativne umjetne inteligencije bit će dostupni isključivo na Samsung televizorima.