Samsung planira uvesti Google Photos u liniju Samsung AI televizora
Samsung TV namjerava biti prvi koji će 2026. godine predstaviti značajke Google Photos usluge, donoseći po prvi put uspomene na veliki zaslon, dok će se mogućnosti izrade sadržaja i personaliziranih rezultata uvoditi kasnije tijekom godine
Samsung Electronics objavio je kako radi na integraciji usluge Google Photos na Samsung televizore kako bi korisnicima omogućio jednostavan i besprijekoran način uživanja u trenucima koji im najviše znače, od putovanja i hobija do svakodnevnih uspomena s voljenima, sada na impresivnom, velikom zaslonu. Cilj je obiteljima ponuditi ugodan i smislen način zajedničkog otkrivanja njihovih najdražih uspomena[1].
„Samsung televizori oduvijek su povezivali ljude, a dovođenje Google Photos usluge na veliki zaslon čini to iskustvo još osobnijim“, izjavio je Kevin Lee, izvršni potpredsjednik tima za korisničko iskustvo u odjelu Visual Display (VD) tvrtke Samsung Electronics.
„Kroz ovo partnerstvo pomažemo korisnicima da ponovno otkriju i prožive dragocjene trenutke, otkrivajući priče koje stoje iza njihovih fotografija, i to iz udobnosti dnevnog boravka.“
Smisleniji način uživanja u osobnim fotografijama
Google Photos olakšava ponovno proživljavanje i dijeljenje posebnih uspomena. Planiranom integracijom fotografije snimljene na pametnim telefonima besprijekorno će se prikazivati na Samsung televizorima, u većem, gotovo filmskom formatu.
S pomoću ove integracije korisnici će moći istraživati odabrane uspomene na televizoru, organizirane prema osobama, lokacijama i značajnim trenucima. Google Photos dodatno će proširiti skup iskustava temeljenih na fotografijama koja se povezuju sa Samsung Vision AI Companion značajkom (VAC), obogaćujući način na koji se uspomene ističu i doživljavaju tijekom dana.
Samsung želi da Google Photos bude duboko integriran u cjelokupno TV iskustvo. Fotografije bi se, primjerice, mogle prirodno pojavljivati kroz Daily+ i Daily Board, tako da važne uspomene[2] dočekuju korisnike u prikladnim i kontekstualnim trenucima tijekom dana. Postavljanje je zamišljeno kako bi bilo jednostavno; korisnici se prijavljuju svojim Google računom, a njihove foto-uspomene odmah se pojavljuju na velikom zaslonu[3].
Tri načina za ponovno proživljavanje i otkrivanje uspomena: Memories, Create i Personalized Results
- Memories (planirano ekskluzivno predstavljanje početkom 2026.): Prvi put na televizoru prikazuje odabrane priče temeljene na osobama, lokacijama i značajnim trenucima. Značajka će prvih šest mjeseci[4] biti dostupna isključivo na Samsung televizorima.
- Create uz pomoć umjetne inteligencije (planirano kasnije 2026.): Donosi tematske predloške[5] temeljene na Nano Banana modelu za generiranje i uređivanje slika tvrtke Google DeepMind s razigranim i zabavnim transformacijama. Korisnici će moći koristiti Remix za promjenu umjetničkog stila slike ili Photo to Video za oživljavanje statičnih trenutaka u obliku kratkih videozapisa
- Personalized Results (planirano kasnije 2026.): Omogućuje automatski prikaz povezanih fotografija u obliku dijaprojekcije, grupiranih prema temama ili motivima uspomena, poput mora, planinarenja ili Pariza...
Besprijekoran doživljaj uspomena na Samsung televizoru
Samsung i Google Photos žele donijeti doživljaj kinematografske galerije u samo središte doma, omogućujući korisnicima Samsung televizora pregledavanje i istraživanje te ponovno proživljavanje svojih najvažnijih trenutaka u iznimnim detaljima. Ova integracija pretvorit će osobne zbirke fotografija u prostor koji potiče korisnike na istraživanje vlastitog putovanja, stvaranje novih priča i prisjećanje dragocjenih uspomena s lakoćom.
„Google Photos je dom za fotografije i videozapise ljudi, pomažući im u organizaciji i oživljavanju svojih uspomena“, rekla je Shimrit Ben-Yair, potpredsjednica za Google Photos i Google One. „Veselimo se dolasku Google Photos usluge na Samsung televizore, kako bismo ljudima omogućili uživanje u omiljenim fotografijama na većem zaslonu i ponovno povezivanje s uspomenama na nove načine.“
[1] Značajke i dostupnost mogu se razlikovati ovisno o modelu i regiji.
[2] Dostupno na Samsung TV modelima predstavljenima 2026. godine uz Google račun i sigurnosno kopirane fotografije i videozapise. Za modele koji su već na tržištu, iskustvo će biti dostupno u skladu s rasporedom ažuriranja operativnog sustava.
[3] Značajka Memories mora biti uključena u Google Photos postavkama.
[4] Značajka Memories bit će dostupna od ožujka 2026.; Create i Search bit će dostupni u drugoj polovici 2026.
[5] Odabrani predlošci kreativne umjetne inteligencije bit će dostupni isključivo na Samsung televizorima.