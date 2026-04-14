Record Store Day u Menart knjižari

Ovaj poseban dan posvećen je nezavisnim prodavaonicama ploča, kolekcionarima i svima koji vjeruju da je slušanje glazbe iskustvo koje nadilazi digitalni format. Upravo zato Record Store Day donosi ekskluzivna, limitirana i posebno pripremljena vinilna izdanja koja su dostupna samo u odabranim trgovinama – i često u vrlo ograničenim količinama.

Foto: NIKOLA KNEZEVIC

Menart knjižara, koja se ponosi jednom od najvećih ponuda novih vinilnih izdanja u Hrvatskoj, i ove godine priprema bogatu selekciju ploča za sve generacije slušatelja. Posebno se ističu ekskluzivna Record Store Day izdanja izvođača kao što su Pink Floyd, Bruce Springsteen, Elton John i Taylor Swift, zatim atraktivni noviteti poput Katseye te soundtrack izdanja kao što su KPop Demon Hunters i Wicked: One Wonderful Night (Live). Posjetitelji će imati priliku pronaći raznolika izdanja – od bezvremenskih klasika do aktualnih glazbenih naslova – uz poseban fokus na upravo ova limitirana izdanja koja su među najtraženijima u svijetu kolekcionarstva.

Osim bogate ponude vinila, Menart ove godine priprema i cjelodnevni program za posjetitelje. Ispred i unutar knjižare održavat će se druženje od 11:00 do 13:30 sati uz nastupe i gostovanja izvođača Fluentes, Matija Cvek, Remi i Nola, dok je u 11:30 najavljen i jedan mystery glazbeni nastup koji će dodatno iznenaditi publiku. Večernji program kulminira nastupom grupe Nola u 17:30 sati.

Tijekom dana posjetitelje očekuje i sajam ploča i audio opreme ispred Menart knjižare, idealan za sve kolekcionare i audio entuzijaste. Uz to, osigurani su i posebni popusti – 20% na sva CD, LP, DVD i Blu-ray glazbena izdanja (osim posebnih Record Store Day 2026 izdanja). Isti popust bit će dostupan i na webshopu menartshop.hr u razdoblju od 18. do 19. travnja, čime ovaj događaj postaje savršena prilika za proširenje vlastite glazbene kolekcije, bilo u fizičkoj trgovini ili online.

Osim same kupnje, Record Store Day nosi i snažnu poruku o važnosti očuvanja kulture slušanja glazbe. U vremenu brzog digitalnog konzumiranja sadržaja, vinil pruža drugačiji, dublji doživljaj – onaj koji uključuje pažljivo biranje albuma, fizički kontakt s nosačem zvuka i potpuno uranjanje u glazbeno iskustvo.

Menart, kao dugogodišnji akter na hrvatskoj glazbenoj i izdavačkoj sceni, kontinuirano njeguje upravo tu kulturu – spajajući kvalitetna izdanja, edukaciju publike i dostupnost glazbe kroz fizičke i digitalne kanale. Uz fizičku lokaciju u Avenue Mallu Zagreb, svi zainteresirani mogu dio ponude pronaći i putem webshopa menartshop.hr, koji omogućuje dostupnost glazbe diljem Hrvatske i Europske unije.

Record Store Day u Menart knjižari nije samo prilika za kupnju ploča – to je cjelodnevni glazbeni događaj i susret s glazbom u njezinom najautentičnijem obliku.

Za sve koji vjeruju da glazba zaslužuje više od „play“ gumba, ovo je dan koji se ne propušta.