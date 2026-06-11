Razgovor koji parovi često odgađaju – a zapravo je jedna od pametnijih odluka

To je jednostavno trenutak kad se dogodi život – a mi moramo nastaviti funkcionirati.

I upravo tu se događa zanimljiva promjena. Dok se životno osiguranje godinama doživljavalo kao nešto što „treba kad ostariš“ ili kad ga traži banka, sve više ljudi danas na to gleda drugačije.

Milenijalci i generacija Z sve češće ga vide kao način da zadrže kontrolu nad svakodnevnim životom – bilo da planiraju putovanje, stan ili obitelj ili su odlučili nastaviti dalje svatko svojim putem.

Tri rečenice koje parovi često govore – i zašto ih vrijedi preispitati

Ruku na srce, jeste li vi ili vaš partner ikad rekli nešto od ovoga?

„To nam je prevelik trošak.“

Većina ljudi cijenu životnog osiguranja procijeni puno višom nego što ona zapravo je. U praksi, to je kod mlađe osobe iznos od 30 eura mjesečno što je usporedivo s mjesečnom pretplatom na nekoliko streaming platformi.

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„Mladi smo, imamo vremena.“

Upravo tada je najlakše i najbolje donijeti odluku. Bez pritiska i žurbe. Čekati da vam zatreba nije strategija. To je samo odgađanje.

„Nama to ne treba.“

Jedno pitanje to brzo pojašnjava: imate li nekoga tko ovisi o vama? Partnera, dijete, roditelja? Ako imate u životu osobu koja ovisi o vama – financijski ili na bilo koji drugi način - ovo je vaša tema.

Više od još jedne stavke u kreditnoj dokumentaciji

Kad uzimate stambeni kredit, polica životnog osiguranja često se doživi kao još jedan papir koji treba potpisati.

No u praksi ima puno konkretniju ulogu. Mješovito životno osiguranje, primjerice, istovremeno financijski štiti obitelj i omogućuje isplatu ugovorene svote po isteku police.

Primjer je jednostavan: par koji danas uzima kredit i uređuje stan. Tijekom godina otplaćuju kredit i prolaze kroz različite životne faze, a na kraju ih čeka ugovoreni iznos koji mogu iskoristiti kao sigurnost za sljedeću životnu fazu, školovanje djeteta, dodatnu rezervu ili podršku u razdoblju kad više ne rade istim tempom.

A ako se u međuvremenu dogodi nepredviđeno, obitelj ima financijsku sigurnost.

Zato sve više ljudi životno osiguranje uključuje u dugoročno planiranje, a ne samo kao formalnost.

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Kad stabilnost obitelji postaje stvaran prioritet

Životne okolnosti se razlikuju, pa tako i potrebe za osiguranjem.

Riziko osiguranje, primjerice, usmjereno je na ono osnovno – financijsku sigurnost obitelji u slučaju nepredviđenih situacija.

Zamislite kućanstvo u kojem se većina prihoda oslanja na jednu osobu – bilo da je riječ o razdoblju otplate kredita, obitelji s djecom ili fazi kada su djeca već odrasla, ali i dalje želite osigurati stabilnost. Upravo tada pitanje kako zaštititi financijsku sigurnost dobiva vrlo konkretno značenje.

Drugačiji pogled na sigurnost

Velika promjena posljednjih godina je i u očekivanjima korisnika. Životno osiguranje odavno više nije samo „za svaki slučaj". Sve više ljudi, osobito mlađih od 40, traži police koje im nešto donose već sada: štednju, pristup novcu za velike životne korake i pokriće ako se razbole.

Zato se danas uz životna osiguranja mogu ugovoriti i dodatna pokrića za teško bolesna stanja – od infarkta do malignih bolesti. Sve je osmišljeno tako da se možete posvetiti oporavku, a vaša obitelj ne mora razmišljati o financijama.

Premium Plus životno osiguranje osmišljeno je i za situacije na koje se teško pripremiti. U takvim trenucima, kada se život privremeno zaustavi, zadnje o čemu želite razmišljati su troškovi.

„Na policu se mogu ugovoriti dopunska pokrića za 12 teško bolesnih stanja, uz isplatu odmah nakon potvrđene dijagnoze, kao i pokriće od posljedica nezgode. U najtežim scenarijima, obitelj je dodatno zaštićena kroz povećane iznose isplate. Ako se dogodi ono najgore zbog prometne nesreće ili nezgode, obitelj je financijski zbrinuta jer se isplaćuje trostruki ili dvostruki osigurani iznos,” istaknula je Nataša Vejinović, zastupnica u osiguranju Croatia osiguranja.

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Na kraju se sve svodi na jedno pitanje

Kod životnog osiguranja ne postoji savršen trenutak, ali postoji logičan – onaj u kojem počnete razmišljati o tome do koga i čega vam je u životu stalo i kako to dugoročno osigurati. Vrijedi za one koji su tek na početku, ali i za one koji su već puno toga izgradili.

Ako ste u godinama kad djeca već stoje na vlastitim nogama, a vi konačno imate vremena za sebe – nije prekasno. To je dobar trenutak da se pobrinete za dodatnu sigurnost i mirniji osjećaj u svakodnevici.

Možda taj razgovor o ovim temama nije najugodniji, ali je važan. I često počne vrlo jednostavno – pitanjem što bi se dogodilo da se stvari ne odviju po planu.

Jer na kraju se sve svodi na jedno: koga želimo zaštititi i što nam je u životu zaista važno.