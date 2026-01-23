Putovanje u svijet prahistorijskih divova

Od 22. siječnja do 12. travnja Zagrebački velesajam postaje središte jedinstvene obiteljske atrakcije – izložbe Invazija dinosaura, spektakularnog edukativno-zabavnog događaja koji posjetitelje vodi milijunima godina unatrag, u doba kada su Zemljom vladala najveća i najfascinantnija bića u povijesti planeta.

U impresivnom izložbenom prostoru posjetitelje očekuju realistični dinosauri u prirodnoj veličini, pažljivo osmišljene scenografije i interaktivni sadržaji koji na uzbudljiv i pristupačan način približavaju svijet prapovijesti djeci i odraslima. Izložba je osmišljena kao iskustvo u koje se ulazi – posjetitelji se mogu susresti licem u lice s dinosaurima, saznati kako su živjeli, čime su se hranili i zašto su nestali te sudjelovati u edukativnim i interaktivnim zonama koje spajaju igru, znanje i zabavu.

Posebna pažnja posvećena je obiteljskom doživljaju, zbog čega je izložba idealna za roditelje s djecom, ali i za organizirane školske i vrtićke posjete. Sadržaj je prilagođen različitim uzrastima te potiče znatiželju, istraživanje i učenje kroz iskustvo.

Izložbi su svoj doprinos dali i Nacionalni park Brijuni čije su vrijedne informacije o dinosaurima koji su hodali Istrom obogatili sadržaj, kao i suradnja saSeizmološkom službom pri geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Izložba garantira zabavu i edukaciju, te će se svako dijete poželjeti vratiti još jednom!

INFO:

Radno vrijeme:

PON-ČET od 12-19 sati

PET od 12-20 sati

SUB od 10-20 sati

NED od 10-18 sati

Zadnji ulaz na izložbu je jedan sat prije zatvaranja.

Ulaznice:

Ulaznice se prodaju u terminima na svakih 30 minuta, a u prostoru se posjetitelji zadržavaju koliko žele. Mogu se kupiti putem Entrio.hr te na blagajni unutar radnog vremena izložbe.

Posjetiteljima se preporučuje kupnja ulaznica unaprijed kako bi osigurali željeni termin dolaska.

Invazija dinosaura održava se na Zagrebačkom velesajmu u STIL Eventu i donosi jedinstvenu priliku za kvalitetno provedeno vrijeme koje spaja zabavu, edukaciju i zajedničko obiteljsko iskustvo – avanturu koja se pamti i doživljaj koji vraća osjećaj dječjeg uzbuđenja u svijetu u kojem divovi ponovno hodaju Zemljom.