Putovanje kroz najekstremnije krajeve na planetu u novoj seriji National Geographica

Od Južnog do Sjevernog pola, Will Smith pridružuje se sedam izvanrednih ekspedicija kako bi istražio neke od najekstremnijih krajeva Zemlje, pritom pomičući granice svoje mentalne i fizičke izdržljivosti.

Od Južnog do Sjevernog pola, Will Smith pridružuje se sedam izvanrednih ekspedicija kako bi istražio neke od najekstremnijih krajeva Zemlje, pritom pomičući granice svoje mentalne i fizičke izdržljivosti.

Ovog siječnja Will Smith vodi gledatelje na iznimno putovanje otkrića u novoj originalnoj seriji National Geographica OD POLA DO POLA S WILLOM SMITHOM. Sedmodijelna dokumentarna serija premijerno će se prikazati 18. siječnja u 22:00 na National Geographicu. Tijekom pet godina nastajanja, serija prati Willa kroz svih sedam kontinenata – od ledenih polja Antarktike do amazonskih prašuma, Himalaje, afričkih pustinja, pacifičkih otoka i ledenjaka Arktika.

Inspiriran svojim pokojnim mentorom da istražuje velika životna pitanja, Will se tijekom 100 dana upušta u niz ekstremnih izazova: skija do Južnog pola, hvata divovsku anakondu, muze otrovnu tarantulu, penje se na planine i roni ispod leda Sjevernog pola. Na tom putu pridružuju mu se znanstvenici, istraživači i lokalni stručnjaci koji otkrivaju kako izgleda život – i opstanak – u najnepristupačnijim dijelovima planeta.

Ispričana u kinematografskim razmjerima i vođena prepoznatljivom vjerodostojnošću National Geographica, serija povezuje vrhunsku znanost, istraživačko pripovijedanje i autentične susrete s prirodom. U pratnji vodećih znanstvenika, istraživača i lokalnih stručnjaka, Will sudjeluje u znanstvenim otkrićima koja se događaju prvi put u svijetu te uspostavlja duboke ljudske veze – od amazonske zajednice Waorani do naroda San u pustinji Kalahari. Njihovo znanje, otpornost i povezanost s okolišem nude snažne uvide u budućnost našeg planeta. OD POLA DO POLA S WILLOM SMITHOM globalno je putovanje koje slavi istraživanje, razumijevanje i trajnu znatiželju prema svijetu koji dijelimo.

„Ovo putovanje bilo je drukčije od svega što sam ikada doživio — u nekim trenucima bojao sam se da se možda neću vratiti kući! To je istraživanje ne samo rubova planeta, već i nekih od najizvanrednijih ljudi koji ondje žive“, rekao je Will Smith. „Od najhladnijeg leda do najdubljih džungli, ljepota našeg svijeta nadahnjivala je svaki moj korak osjećajem strahopoštovanja i nade.“

„Serijalom OD POLA DO POLA S WILLOM SMITHOM pozivamo publiku da vidi naš planet Willovim očima — sa svim čuđenjem, humorom i humanošću koje unosi u svako iskustvo“, rekao je Tom McDonald, izvršni potpredsjednik za sadržaj, National Geographic. „Riječ je o uzbudljivoj avanturi koja utjelovljuje ono u čemu je National Geographic najbolji: spoj zadivljujuće kinematografije, snažnog pripovijedanja i dubljeg razumijevanja kako naš svijet funkcionira — i zašto je to važno.“

Prva sezona uključuje episode:

„Južni pol“ (nedjelja, 18. siječnja u 22:00)

Will odlazi na Južni pol, gdje se temperature spuštaju ispod –37,8 °C. Skija i pješači preko golemih ledenih prostranstava te se, suočen s monumentalnom ledenom liticom i snažnim polarnim vjetrovima, upušta u zahtjevan uspon. U izazovima mu pomaže vrhunski polarni sportaš Richard Parks. Na krajnje izoliranoj istraživačkoj postaji znanstvenici buše ledene jezgre duboko ispod površine, pritom podnoseći iznimne žrtve kako bi nastavili svoja istraživanja.

„Smrtonosna stvorenja Amazone“ (nedjelja, 18. siječnja u 23:00)

Will, koji se cijeli život boji pauka, odlazi duboko u ekvadorsku Amazonu kako bi istražio smrtonosne vrste. U pratnji profesora Bryana Fryja i lokalne planinarke Carle Perez, spušta se užetom 60 metara u mrežu špilja poznatu kao „utroba Zemlje“, gdje nailaze na divovsku tarantulu. Primjenom najsuvremenijih znanstvenih metoda izdvajaju njezin otrov, koji bi mogao imati ključnu ulogu u razvoju terapija koje spašavaju milijune života.

„Mračne vode Amazone“ (nedjelja, 25. siječnja u 22:00)

Will, Bryan i Carla pridružuju se starješini naroda Waorani, Pentiju Baihui, u potrazi za najvećom zmijom na svijetu – divovskom zelenom anakondom. Pažljivo uklanjaju samo jednu ljusku s kože zmije duge više od pet metara. Willov strah postupno se pretvara u olakšanje, a zatim I u oduševljenje.. Ta jedna ljuska pruža ključan uvid u zdravlje cijelog ekosustava, presudan za budućnost amazonske divljine i naroda Waorani.

„Himalaja“ (nedjelja, 25. siječnja u 23:00)

Will putuje u Kraljevinu Butan na duboko osobno putovanje u potrazi za tajnom sreće. Vođen profesorom Dacherom Keltnerom, stručnjakom za emocije i blagostanje, te lokalnom spisateljicom Tshering Denkar, pješači do jednog od najviših i najsretnijih sela u Himalaji, smještenog na nadmorskoj visini od oko 4.000 metara. Ondje se suočava s nekim od najzahtjevnijih trenutaka svojega iznimnog života i karijere.

„Pacifički otoci“ (nedjelja, 1. veljače u 22:00)

U pratnji lingvistice dr. Mary Walworth i lokalnog morskog ekologa Johna Ainija, Will putuje u južni Pacifik na ekspediciju do udaljenog otoka kojem prijeti porast razine mora. Ono što započinje kao istraživanje iznimnog morskog svijeta postupno se pretvara u duboko osobno putovanje, dok zajedno bilježe gotovo izgubljeni jezik kojim danas govori još samo pet ljudi.

„Pustinja Kalahari“ (nedjelja, 1. veljače u 23:00)

Will putuje duboko u pustinju Kalahari kako bi upoznao narod San, jednu od najstarijih zajednica lovaca-sakupljača na Zemlji. U nastojanju da razumije tajnu njihove dugovječne uspješnosti, pridružuje im se u lovu na jednom od najnepristupačnijih mjesta na planetu. Pod vodstvom lokalnog vodiča Kanea Motswanea, Will ubrzo shvaća koliko je to okruženje zahtjevno — i koliko još mora naučiti.

„Sjeverni pol“ (nedjelja, 8. veljače u 22:00)

Završna etapa Willove 100-dnevne avanture ujedno je i njegova najopasnija misija. Na Sjevernom polu sudjeluje u ekspediciji ronjenja ispod leda, pomažući polarnoj ekologinji Allison Fong u prikupljanju znanstvenih uzoraka kakvi dosad nisu viđeni. No kada snježna oluja i mehanički kvar dovedu misiju na rub neuspjeha, Will se suočava s pitanjem što u stvarnom životu doista znači biti heroj.

Seriju OD POLA DO POLA S WILLOM SMITHOM produciraju Westbrook Studios, Nutopia i Protozoa za National Geographic. Will Smith u seriji sudjeluje kao voditelj i izvršni producent. Izvršni producenti za Westbrook Studios su Terence Carter i Miguel Melendez, za Nutopiju Jane Root i Peter Lovering, uz koproducenta Toma Williamsa, dok su za Protozou izvršni producenti Darren Aronofsky i Ari Handel. Izvršni producenti za National Geographic su Sean D. Johnson i Bengt Anderson, a Tom McDonald obnaša funkciju izvršnog potpredsjednika za sadržaj. Nakon serija Neobičan planet i Dobrodošli na planet Zemlju, OD POLA DO POLA S WILLOM SMITHOM već je treći Willov projekt u suradnji s National Geographicom.