Publika bi trošila više na događaje da ih ima dovoljno

U usporedbi s 2024., 4% više ljudi ide na događaje s plaćenim ulaznicama, što potvrđuje stabilan rast interesa za koncerte, kazališne programe i sport. Ipak, najveći problem tržišta ostaje činjenica da čak 80 % ispitanika često ili barem ponekad prekasno sazna za događaj koji bi rado posjetili.

Upravo taj podatak otvara najveći prostor za napredak u event industriji pa iz Entrija poručuju da pravovremeno informiranje postaje jednako važno kao i sam program.

Foto: Live&Loud

“Ovo je najjasniji signal industriji da je komunikacija postala ključan faktor uspjeha. Ljudi žele ići na događaje, ali do njih često ne dođu informacije na vrijeme. To je prilika, ali i obveza za sve organizatore,” ističe Berislav Marszalek, CIO u Entriju.

Istraživanje pokazuje da su glazbeni događaji i dalje najposjećeniji, a predvode ih pop i rock žanrovi. U kulturnom segmentu najviše publike privlače kazališne predstave i stand-up programi, dok je u sportu nogomet daleko najdominantniji. Informacije o događajima publika najčešće pronalazi putem online portala ili putem preporuka prijatelja, što potvrđuje iznimnu važnost digitalne vidljivosti i društvenih preporuka.

Raste broj posjetitelja i potražnja za događajima

Unatoč rastu interesa, dvije trećine publike godišnje potroši manje od 200 eura na ulaznice. No upravo taj podatak krije zanimljiv trend: 40 % ispitanika kaže da bi češće posjećivali događaje i trošili više kada bi ponuda bila bogatija i relevantnija. Najvažniji razlozi za odabir nekog događaja ostaju sadržaj, program i line-up te društvo s kojim idu, što potvrđuje da publika sve više ulaže u iskustvo, a ne samo u sam događaj.

Foto: Live&Loud

Hrvatsko ticketing tržište pritom raste iznimno brzo. Online prodaja danas doseže čak 81 posto, što je značajan skok u odnosu na prethodne godine, no fizička prodajna mjesta još uvijek imaju važnu ulogu jer gotovo petina kupaca i dalje preferira kupovinu ulaznica gotovinom. Prosječna cijena ulaznica raste oko 15 % godišnje, dok ukupno ticketing tržište bilježi rast veći od 20 posto godišnje, čime se Hrvatska svrstava među tržišta s najbržim rastom u regiji.

Publika pritom vrlo jasno izražava što joj je najvažnije: jednostavna i sigurna kupovina, pregledan proces rezervacije i pouzdane informacije. Korisničko iskustvo postalo je jedan od ključnih faktora odluke o kupnji ulaznice, a platforme koje nude brzu, intuitivnu i transparentnu kupnju imaju najveće povjerenje publike. To su ujedno i razlozi zašto Entrio u regiji bilježi najveće zadovoljstvo korisnika i povjerenje organizatora.

Hrvatska publika ubrzano razvija i postaje sve zahtjevnija: želi više sadržaja, pravovremenije informacije i jednostavniji proces kupnje. Organizatori događaja koji na to odgovore pravovremeno imat će najveću prednost u godinama koje dolaze.

Iz Entrija najavljuju da će, kao jedina domaća event intelligence agencija, ovakva istraživanja provoditi barem jednom godišnje, kako bi industriji dali relevantne podatke, a organizatorima jasan putokaz za bolje planiranje i komunikaciju.

