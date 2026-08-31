Prvi put prijaviti se mogu kandidati iz svih djelatnosti

Nakon pet generacija i 168 stipendista iz svih dijelova Hrvatske, Uplift akademija ulazi u šestu sezonu s najvećom promjenom od pokretanja programa. Za jednu od 32 stipendije prvi put mogu se prijaviti mikro, mali i srednji poduzetnici neovisno o djelatnosti kojom se bave, čime Mastercardov edukacijski program izlazi iz dosadašnjeg fokusa na turizam i druge uslužne djelatnosti.

Širenje natječaja dolazi nakon pet sezona tijekom kojih se Uplift akademija, koju provodi Sveučilište Algebra Bernays, kontinuirano razvijala prema iskustvima i potrebama svojih polaznika. Od pokretanja 2021. godine stipendije su dodijeljene 168 hrvatskih poduzetnika, a zadovoljstvo programom ostaje iznimno visoko jer dosadašnji polaznici Akademiju ocjenjuju prosječnom ocjenom 9,67 od 10, uz NPS 86.

Foto: Uplift

„Uplift smo prije pet godina pokrenuli u trenutku kada je poduzetnicima u turizmu i uslužnim djelatnostima bila potrebna vrlo konkretna podrška. Pet generacija kasnije vidimo da su pitanja s kojima se oni suočavaju, od financija i digitalizacije do pronalaska kupaca, razvoja proizvoda, marketinga i vođenja ljudi, zapravo pitanja gotovo svakog malog poduzetnika. Zato šesta sezona za nas nije samo novi ciklus Akademije, nego važan korak u razvoju Uplifta: prvi put znanje, stručnu podršku i zajednicu koju smo gradili otvaramo poduzetnicima iz svih djelatnosti“, izjavila je Gea Kariž, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj.

Foto: Uplift

Više rada na vlastitom poslovanju, manje generičkih primjera

Uplift akademija višemjesečni je edukacijski program koji se odvija online, što polaznicima iz svih dijelova Hrvatske omogućuje sudjelovanje uz njihove svakodnevne poslovne obveze. I u šestoj sezoni program obuhvaća deset tematskih modula kroz koje polaznici stječu znanja iz područja važnih za razvoj poslovanja, među kojima su leadership, marketing, AI i nove tehnologije, inovacije i razvoj proizvoda, financije, održivost i odgovorno poslovanje. Turizam ostaje jedna od tema programa zbog svoje snažne povezanosti s brojnim drugim sektorima hrvatskog gospodarstva.

Prva tri dana svakog modula svih 32 stipendista zajedno će prolaziti edukacijski dio, dok će posljednja dva dana biti posvećena konzultacijama i radu na njihovim konkretnim poslovnim situacijama i izazovima. Cilj je da znanje stečeno na Akademiji ne ostane na teoriji, nego da ga polaznici već tijekom programa mogu primijeniti na odluke koje donose, probleme koje rješavaju i prilike koje žele iskoristiti u vlastitom poslovanju.

Foto: Uplift

Svakom stipendistu individualna podrška u marketingu

Nova generacija dobit će i dodatni oblik individualne podrške. Svakom stipendistu bit će dodijeljen student završne godine marketinga na Sveučilištu Algebra Bernays koji će tijekom programa s njim raditi na pitanjima vezanima uz marketing i promociju njegova poslovanja.

Na taj način Akademija dodatno povezuje akademsko znanje sa stvarnim potrebama mikro, malih i srednjih poduzeća. Poduzetnici dobivaju dodatnu podršku i novu perspektivu, dok studenti imaju priliku svoje znanje primijeniti na konkretne poslovne situacije.

„Najvrjednije učenje događa se kada znanje izađe iz učionice. Studenti ovdje neće rješavati hipotetske marketinške zadatke, nego će raditi s poduzetnicima koji svakodnevno moraju pronaći kupca, predstaviti svoj proizvod ili uslugu, izgraditi prepoznatljivost i razvijati svoje poslovanje. Za studente je to prilika za rad na stvarnim izazovima, a za stipendiste dodatna podrška i svjež pogled na vlastiti posao. Upravo takvo povezivanje obrazovanja i poslovne prakse jedna je od vrijednosti koju želimo dodatno razvijati kroz Uplift akademiju“, izjavio je Igor Kundić, savjetnik Uprave Sveučilišta Algebra Bernays i voditelj Uplift akademije.

Foto: Uplift

Znanje, ali i zajednica koja ostaje nakon Akademije

Uz edukaciju i mentorsku podršku, važan dio Uplift akademije od početka je povezivanje poduzetnika koji prolaze kroz slične izazove. Tijekom pet sezona program se tako razvio u širu platformu koja uključuje razmjenu iskustava, networking i povezivanje članova alumni zajednice. Polaznici će se tijekom Akademije okupiti i na dvodnevnom programu uživo u Šibeniku, koji će kroz predavanja stručnjaka iz različitih područja, razmjenu iskustava i druženje otvoriti dodatni prostor za učenje o poslovanju, ali i međusobno povezivanje poduzetnika koji se često susreću sa sličnim izazovima

„Posebno mi je bilo važno što projekt nije ostao na inspiraciji, nego je davao konkretne alate, nova znanja i osjećaj da kao poduzetnica nisam sama. Uplift mi je otvorio nove perspektive, dao dodatnu sigurnost u vlastiti projekt i potaknuo me da jasnije razmišljam o rastu i razvoju poslovanja“, kaže Antonija Nikolić, polaznica pete sezone Uplift akademije.

Uplift akademija središnji je edukacijski program projekta Uplift koji je Mastercard pokrenuo 2021. godine s ciljem pružanja znanja, podrške i prilika za razvoj hrvatskim poduzetnicima.

Prijave za 32 stipendije otvorene su od 31. kolovoza do 30. rujna 2026. u ponoć. Prijaviti se mogu mikro, mali i srednji poduzetnici iz svih djelatnosti, a obrazac za prijavu, detalji programa i pravila natječaja dostupni su na platformi Uplift.hr.