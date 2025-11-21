Prije 25 godina hrvatska atletika imala je dvije štafete na Olimpijskim igrama

U Ličkom Osiku pored Gospića tih su se vremena prisjetili Slaven Krajačić, Dejan Vojnović, Vjekoslav Oršolić, Tihomir Buinjac, Elvis Peršić, Nino Habun, Frano Bakarić, Darko Juričić, Ante Bonačić i Ivica Nekić. O tome da je ova generacija sprintera visoko postavila standarde hrvatske atletike najbolje svjedoči podatak da su spomenuti štafetni rekordi i danas, četvrt stoljeća kasnije, još uvijek apsolutni hrvatski rekordi.

Foto: Promo

Atletske tablice kažu da je 25. srpnja 2000. u Ljubljani štafeta 4 x 400 metara - Peršić, Habun, Bakarić, Juričić – istrčala rezultat 3:05.42, dok je 29. srpnja na stadionu Mladosti u Zagrebu štafeta 4 x 100 - Krajačić, Vojnović, Oršolić i Buinjac – trčala 39.76, čime je ispunjena olimpijska norma.

"Bilo je važno okupiti se i pokazati da, iako su atletske staze i natjecanja iza nas, naša veza ostaje trajna. Sport nas je naučio disciplini, ali i shvaćanju da je uspjeh uvijek kolektivni pothvat. Danas smo uspješni u drugim profesijama, što pokazuje da se radna etika naučena u atletici višestruko isplati," naglasio je Vjekoslav Oršolić iz Osijeka, inicijator susreta.

Foto: Promo

Sjećanja iz Sydneyja: Tajna zabava za Gorana Ivaniševića

Atletičari su se prisjetili i nekih anegdota s Olimpijskih igara u Sydneyju, a posebno događaja koji je tada odjeknuo u javnosti, organizacije 29. rođendana Gorana Ivaniševića. Tada su Ante Bonačić i Vjekoslav Oršolić preuzeli ulogu tajnih organizatora. Dok je Ivanišević bio na masaži, cijela hrvatska olimpijska delegacija tiho se okupila u Hrvatskoj misiji.

"Sjećam se, Goran nije ništa sumnjao. Uspjeli smo ga iznenaditi organizacijom rođendana i vatrometom, što je bilo pravo logističko čudo u Olimpijskom selu", prisjećaju su atletičari.

Osim Goranovog rođendana, prepričavali su i brojne druge zanimljive događaje i situacije iz Sydneyja, kao i prisjetili se druženja s najboljim hrvatskim sportašicama i sportašima, naglašavajući poseban duh i zajedništvo koje je vladalo među olimpijcima.

Foto: Promo

Posljedice bavljenja vrhunskim sportom i zapažene karijera

Jedna od tema razgovora bili su i problemi tranzicije vrhunskih sportaša prema karijeri nakon one sportske. Pri tome su se naši rekorderi posebno dotaknuli i teških posljedica bavljenja vrhunskim sportom. Naime, čak petorica od jedanaest okupljenih operirala su kuk, što je cijena postizanja vrhunskih rezultata.

Usprkos tome, generacija 2000. dokazala je svoju vrijednost i izvan staze. Svi okupljeni ostvarili su zapažene karijere u poduzetništvu, menadžmentu, trenerskom radu i sportskim organizacijama. Suglasni su u tome da im je sport dao upravljačke vještine, otpornost na stres i timski duh, koji su ključni za uspjeh u poslovnom svijetu.