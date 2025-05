Pridružite se besplatnim kondicijskim treninzima pod vodstvom Marija Mlinarića

Sve ljubiteljice aktivnog stila života koje su se već okušale u trčanju, ali i one koje će to učiniti po prvi put, svakim radnim danom, od 18 do 20 sati, tijekom 25 dana (do 6. lipnja) na livadi između nasipa i kraja veslačke staze na Jarunu, moći će doći u formu uz stručno vodstvo. Treninzi će vikendom biti dostupni online, na Facebook i Instagram profilu Marija Mlinarića te na internetskoj stranici trening.com. Pripreme su besplatne te za sudjelovanje nije potrebna prethodna prijava.

„dm ženska utrka će po 13. put okupiti tisuće žena i djece s ciljem promicanja zdravog i aktivnog života. Redovita tjelesna aktivnost ima ključnu ulogu u očuvanju tjelesnog i mentalnog zdravlja, a utrkom želimo dodatno doprinijeti zdravlju žena, koje je u fokusu dm-ovih aktivnosti te potaknuti žene da prepoznaju vrijednost rekreacije kao sastavnog dijela svakodnevice. Tijekom proteklih godina, dm ženska utrka potaknula je gotovo 67.000 sudionika na aktivno bavljenje sportom, ali i na pomaganje zajednici – kupnjom ulaznica osigurali su više od 142.000 eura podrške udrugama i organizacijama diljem Hrvatske“, istaknula je Gordana Picek, voditeljica resora nabave i marketinga dm-a za regiju Adria te voditeljica prodajne regije u Hrvatskoj.

U dm ženskoj utrci možete sudjelovati kupnjom ulaznica u dm online shopu i prodavaonicama dm-a u Zagrebu, Karlovcu, Sisku, Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Zaboku i na području Zagrebačke županije(do 6. lipnja) ili na sam dan utrke na Jarunu, a možete birati između četiri utrke. Dvije utrke namijenjene su mališanima, djeci od tri do šest godina te djeci od sedam do jedanaest godina, a žene mogu birati između profesionalne i rekreativne utrke. Kotizacija za profesionalnu utrku iznosi 15 eura, za rekreativnu 10 eura, dok je kotizacija za dječje utrke 5 eura. Ove godine za svaku kupljenu ulaznicu dm će donirati dva pakiranja higijenskih uložaka učeničkim domovima diljem Hrvatske s ciljem podizanja svijesti o menstrualnom siromaštvu.

Uz podršku brendova L'Angelica, Signal, P&G i Garnier, kao i ostalih partnera, dm ženska utrka i ove će godine bogatim sadržajem osigurati aktivnu zabavu za cijelu obitelj, ali i besplatne dermatološke preglede, a sve detalje o dm ženskoj utrci i programu možete pronaći na internetskoj stranici dm.hr.

