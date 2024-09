Pridonosi estetici te čini prostor dinamičnijim

Iako je rasvjeta neophodan dio svake prostorije, njena funkcija ne mora biti isključivo praktičnost. Prošli su dani svjetla čija je jedina svrha bila osvjetljavanje mračnih prostora. Vrijeme je da naša rasvjeta izađe iz zadanih okvira i oblika te postane umjetničko djelo koje će podići cijeli prostor.

Neobično je IN!

Prozirno staklo već nam je postalo normalno u domovima, staklena vrata, prozori, čaše ili vaze neizbježan su detalj. No, prozirno staklo dobiva potpuno novu dimenziju kada se nalazi na rasvjetnim tijelima, posebice ako je u boji. Ne samo da stvara čišći i luksuzniji izgled, već daje i dozu otvorenosti prostora.

U aktualnoj ponudi u svim Lesnina XXXL centrima i na webshopu u tijeku su posebni popusti na program rasvjete.U aktualnoj ponudi u svim <strong>Lesnina XXXL centrima i na </strong><a href="https://www.xxxlesnina.hr/rostilji-C36"><strong>webshopu</strong></a> u tijeku su posebni popusti na <a href="https://www.xxxlesnina.hr/c/ts-rasvjeta-specijal">program rasvjete.</a><a></a> U ponudi se mogu pronaći različiti oblici rasvjete i tako je staviti u centar pozornosti. No, nalaze se u Lesnini XXXL i komadi za sve one koji vole da im rasvjeta bude suptilnija i manje uočljiva. Akcija traje do 30. 9. 2024., odnosno do isteka zaliha u navedenom vremenskom terminu.

Ulaganjem u kreativne i estetski privlačne rasvjetne instalacije, možete postići da svaka prostorija u vašem domu zasja u punom sjaju.

Do kraja rujna u Lesnini XXXL niz aktualnih popusta za uređenje doma

U svim u Lesnina XXXL trgovinama i na web shopu do kraja rujna 2024. aktualne su posebne pogodnosti kupnje i za asortiman opreme za mališane - Bezbrižno odrastanje, unutar kojeg se mogu pronaći različiti krevetići, hranilice, dječja kolica i sjedalice te igračke. Osim odrastanja, bezbrižni mogu biti i snovi uz istoimenu akciju koja uključuje namještaj i detalje za cijeli dom. Za opremanje kuhinje tu je i Super akcija na kuhinje.

