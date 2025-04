Kako sportaši grade dvostruku karijeru

Balansiranje između profesionalnog sporta i akademskog uspjeha izazov je s kojim se susreće svaki sportaš koji želi graditi karijeru izvan sportskih terena. No, može li se postići izvrsnost u oba područja? Studenti Zagrebačke škole ekonomije i managementa (ZŠEM) dokaz su da je to itekako moguće. Program "Aktivnih sportaša" na ZŠEM-u omogućava sportašima da istovremeno razvijaju svoje akademske i sportske potencijale, nudeći fleksibilnost i podršku potrebnu za uspjeh. Studiraju po programu aktivnih sportaša, što im omogućava usklađivanje predavanja i natjecanja.

Uspješne priče sportaša-studenata

Svaki sportaš-student ima svoju priču, ali ih sve povezuje ista strast – postizanje izvrsnosti, kako na sportskom terenu, tako i u akademskim vodama. Gimnastičarka Christina Zwicker, studentica četvrte godine studija Ekonomije i managementa, dokazuje da se ustrajnošću može uspjeti u oba svijeta. Unatoč ozljedi i osmomjesečnoj pauzi, vratila se natjecanjima i ostvarila sjajne rezultate na Svjetskom kupu. „Iako me zanimalo više područja, znala sam da u budućnosti želim voditi vlastiti posao. Na ZŠEM sam se odlučila upisati zbog njihove reputacije u podršci studentima koji se bave sportom, ali i zbog izvrsnog akademskog studija Ekonomije i managementa. Privukao me njihov moderni pristup i povezivanje teorije s praksom. Također, važan aspekt moje odluke bio je i studij na engleskom jeziku, koji smatram ključnim u današnjem globaliziranom svijetu.“, ističe Christina.

Christina Zwicker

Slično razmišlja i njezin brat, Antonio Zwicker, vrhunski plivač i student druge godine, koji je, poput Christine, iskoristio mogućnost međunarodne razmjene. On ističe kako je ključ uspjeha u pravilnom planiranju vremena: „Važno je postaviti prioritete i maksimalno iskoristiti slobodno vrijeme za učenje.“

Antonio Zwicker

Neki sportaši, poput Dorje Blažić, državne prvakinje u mačevanju (floret), često su na putovanjima i natjecanjima, ali to ih ne sprječava da budu uspješni u akademskom svijetu. Dorja, studentica treće godine, ističe kako joj sport pomaže u brzom donošenju odluka i prilagodbi različitim situacijama, što je korisno i na fakultetu. “Uskladiti profesionalni sport i fakultet često je veliki izazov, posebno jer sam perfekcionist i želim biti izvrsna u oba područja. Učim po aerodromima, ostajem budna do kasno, a društveni život ponekad mora patiti. No, radna etika i visoka motivacija ključ su mog uspjeha. Veliku ulogu igra i podrška ZŠEM-a – bez njihova razumijevanja i fleksibilnosti bilo bi gotovo nemoguće uskladiti sve obaveze.”, podijelila je s nama Dorja.

Dorja Blažić

S druge strane, Karlo Marinković, reprezentativac u hokeju na ledu, prošlu je sezonu proveo igrajući u Sloveniji, no unatoč sportskim obvezama, uspješno je položio sve ispite i upisao drugu godinu studija Poslovne matematike i ekonomije. „Svaki tjedan unaprijed isplaniram svoje obveze i rasporedim gradivo, ali ostavljam si i dovoljno fleksibilnosti jer se često dogodi nešto nepredvidivo – umor, dodatni treninzi ili iznenadne promjene u rasporedu.“, kaže Karlo.

Karlo Marinković

Oni koji se bave momčadskim sportovima, poput Karle Antunović, odbojkašice hrvatske reprezentacije, i Frana Čuljka, nogometaša, imaju dodatni izazov jer im treninzi i utakmice često određuju raspored. Karla je tri godine redovito pohađala nastavu i polagala ispite unatoč brojnim međunarodnim natjecanjima, a sada igra u Njemačkoj i potpuno studira na daljinu. „Profesori su pokazali veliko razumijevanje za studente sportaše i često su mi izlazili u susret kada su se akademske i sportske obveze preklapale. Zahvaljujući njihovoj fleksibilnosti i podršci, uspjela sam uspješno završiti četvrtu godinu studija.“, priznaje Karla.

Karla Antunović

Fran Čuljak

Slična iskustva ima i Marko Grubišić, rukometaš prve godine studija Ekonomije i management na engleskom jeziku, koji ističe da se u sportu uči upornost, što je jednako korisno i u akademskom životu: „Profesionalni sport nosi brojne rizike – ozljede, sreća i ulaganja igraju ključnu ulogu u karijeri svakog sportaša. Zato je važno imati alternativni plan za budućnost. Predmeti poput “Poslovne komunikacije”, “Socijalne psihologije” i “Osnova ekonomije” pružili su mi korisna znanja koja će mi zasigurno pomoći u poslovnom svijetu. Bez obzira na to hoću li nastaviti sportsku karijeru ili se preusmjeriti u poslovni sektor, siguran sam da gradim čvrstu osnovu za budućnost.“

Marko Grubišić

Lana Sambol, ritmička gimnastičarka i predstavnica Hrvatske na svjetskim prvenstvima i Univerzijadi, potvrđuje kako je svaki trening i svaka ocjena dio puta prema uspjehu. S druge strane, Roko Begović, koji je prošli tjedan došao do desete FIS pobjede i FIS bodova karijere, a uz što uspješno rješava studentske obveze također dokazuje da sportaši mogu ostvariti dvostruku karijeru, neovisno o sportu kojim se bave.

Lana Sambol

Roko Begović

Još jedna inspirativna priča dolazi od studentice Anje Zlokolice iz Novog Sada koja također studira na ZŠEM-u. Anja je bivša reprezentativka Srbije u preponskom jahanju koja uspješno balansira akademske i sportske obaveze. “Preponsko jahanje je više od sporta – to je i poslovni model u kojem konje treniram do vrhunca njihove karijere, nakon čega ih prodajem kako bih nastavila ulagati u nove mlade talente. To je zahtjevan, ali ispunjavajući proces koji spaja moju strast prema sportu i poduzetništvu.”, ističe Anja.

Anja Zlokolica

Podrška ZŠEM-a sportašima

Na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa studenti sportaši studiraju po programu “Aktivnih sportaša” gdje imaju prilagođen pristup nastavi, fleksibilne rokove i podršku profesora koji razumiju i uvažavaju njihove sportske obaveze. Osim toga, kroz individualizirane akademske planove i mentorsku podršku, studenti mogu uskladiti predavanja, ispite i natjecanja bez narušavanja kvalitete obrazovanja. „ZŠEM mi omogućava da se razvijam u oba smjera – akademskom i sportskom, bez kompromisa“, zaključuje Karlo Marinković.

Inspiracija za buduće generacije

Ove priče dokazuju da se trud, dobra organizacija i prava podrška mogu isplatiti. Studenti sportaši ne moraju birati između sporta i obrazovanja – mogu ostvariti izvrsnost u oba područja. Za one koji se boje da moraju odustati od jednog da bi uspjeli u drugom, iskustva Christinine, Antonija, Dorje, Karla, Karle, Frana, Marka, Lane, Roka i Anje šalju jasnu poruku: gdje ima volje, ima i načina!

Ovo su samo neke od uspješnih priča studenata sportaša na ZŠEM-u, no mnogo ih je više koji uspješno balansiraju sportsku i akademsku karijeru.

Ako ste sportaš koji želi uspješno kombinirati akademski i sportski put, ZŠEM-ov program „Aktivnih sportaša“ pruža vam priliku da ostvarite svoje snove, na terenu i izvan njega.