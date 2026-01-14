Požurite! Akcija završava uskoro – pola godine Voyo na dar uz kupnju Samsung televizora

Promotivna akcija Samsung televizora i streaming platforme Voyo ulazi u samu završnicu. Kupci koji se odluče na kupnju Samsung televizora iz promotivne ponude imaju još samo danas i sutra za ostvarivanje pogodnosti koje uključuju šest mjeseci besplatne Voyo pretplate, produženo jamstvo i dodatne pogodnosti, ovisno o modelu.

Svi novi vlasnici Samsung televizora koji ispune uvjete promocije dobit će poklon kod za šest mjeseci besplatne Voyo pretplate, platforme koja nudi bogat izbor regionalnog i europskog sadržaja – od domaćih serija i reality formata do ekskluzivnih premijera i sportskih prijenosa.

Tehnologija i sadržaj u jednom paketu - savršena kombinacija

Gameri će biti oduševljeni jer novi OLED televizori pružaju glatku, realističnu sliku koja vas uvlači u samu akciju, dok besprijekorna reprodukcija pokreta omogućuje brze reakcije protiv protivnika. Za ljubitelje filmova i sporta, Samsung Neo QLED nedvojbeno je najbolji izbor, donoseći zadivljujuću razinu realizma i uranjanja uz Samsung Vision AI.

Uživajte u Samsung Smart TV-u koji se u trenu povezuje s vašim omiljenim streaming servisima, uz Quantum Dot tehnologiju koja osigurava da su boje na Samsung QLED televizorima istovremeno intenzivne, precizne i prirodne.

Ljubitelje dizajna očarat će umjetnički televizor The Frame – jedinstveni TV koji u vaš dom donosi umjetnička djela iz cijelog svijeta. Kada je isključen, prikazat će sliku po vašem izboru i stvoriti savršenu atmosferu bojama i oblicima. Dizajniran je da bude umjetničko djelo samo po sebi, s elegantnim, minimalističkim izgledom koji se skladno uklapa u prostor poput pravog okvira za slike.

Kupci koji kupe Samsung televizor iz promotivne ponude, uz prethodnu registraciju, ostvaruju pravo na tri dodatne godine Samsung Care zaštite, čime ukupno jamstvo iznosi pet godina (2 godine komercijalnog jamstva + 3 godine dodatne zaštite).

Pogledajte popis televizora iz promocije ovdje.

U četiri koraka do Voyo dara

Akcija traje do 15. siječnja 2026. godine ili do isteka zaliha promotivnih uređaja. Postupak je jednostavan:

Kupite Samsung televizor kod jednog od promotivnih partnera

U trgovini preuzmite letak s Voyo promotivnim kodom

Aktivirajte kod najkasnije do 15. veljače 2026. godine

Uz plaćenih 6 mjeseci Voyo pretplate, dodatnih 6 mjeseci dobivate besplatno

Nakon isteka promotivnog razdoblja od godinu dana, Voyo pretplata nastavlja se po redovnoj cijeni od 5,99 eura mjesečno, uz mogućnost otkazivanja u bilo kojem trenutku.

Partneri u kojima je akcija dostupna

Big Bang

E PLUS d.o.o. (Elipso)

Harvey Norman Croatia

Fliba d.o.o. (Emmezeta)

Pevex

Svijet medija

Tehno-mag

Ronis d.o.o.

Sva pravila promocije Samsung TV + VOYO pogloedajte ovdje, a dostupna su i na službenim stranicama, a dodatne informacije moguće je dobiti putem VOYO korisničke podrške na podrska@voyo.hr ili 01 6700 600.

Akcija završava za dva dana, što je ujedno i posljednja prilika za ostvarivanje ove kombinacije Samsung tehnologije i Voyo sadržaja po povlaštenim uvjetima.