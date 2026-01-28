Teška Rajkina priča! Badurini otkrila sve o svojoj prošlosti
Nove i uzbudljive epizode 'Divljih pčela' možete gledati na RTL-u i platformi Voyo
Rajka priča otvoreno i iskreno s Badurinom, govori sve o mučnim okolnostima svoje trudnoće. Ante je riješio njezine probleme, pomogavši joj u najtežoj životnoj situaciji.
Čavka govori Marku o Lovri i Domazetu, uvjeren da je Lovre izvor Domazetovih informacija. Vice, pak, otkriva Mirjani okolnosti Markove i Nikoline svađe, sugerirajući pravo rješenje problema.
Teodori smeta što je Jakov obranio Katarinu, a Šušnjara se žali Anki. Uskoro ih nešto hitno prekine! Ivica pokušava olakšati sinu pa kaže da će se brinuti za Katu umjesto njega.
Zbog Katarine i njezine odluke, Ante napada Nikolu, no uskoro stignu nove brige kada mu Čavka i Marko ispričaju svoja saznanja.
Zora priča s Cvitom i laže da je zaljubljena u Jasmina, skrivajući tajnu.
'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo!
POGLEDAJTE VIDEO:Kako je premijer reciklirao ministra Tomislava Ćorića