DIVLJE PČELE /

Teška Rajkina priča! Badurini otkrila sve o svojoj prošlosti

Teška Rajkina priča! Badurini otkrila sve o svojoj prošlosti
Foto: Rtl

Nove i uzbudljive epizode 'Divljih pčela' možete gledati na RTL-u i platformi Voyo

28.1.2026.
13:28
Hot.hr
Rtl
Rajka priča otvoreno i iskreno s Badurinom, govori sve o mučnim okolnostima svoje trudnoće. Ante je riješio njezine probleme, pomogavši joj u najtežoj životnoj situaciji.

Teška Rajkina priča! Badurini otkrila sve o svojoj prošlosti
Foto: Rtl

Čavka govori Marku o Lovri i Domazetu, uvjeren da je Lovre izvor Domazetovih informacija. Vice, pak, otkriva Mirjani okolnosti Markove i Nikoline svađe, sugerirajući pravo rješenje problema.

Teška Rajkina priča! Badurini otkrila sve o svojoj prošlosti
Foto: Rtl

Teodori smeta što je Jakov obranio Katarinu, a Šušnjara se žali Anki. Uskoro ih nešto hitno prekine! Ivica pokušava olakšati sinu pa kaže da će se brinuti za Katu umjesto njega.

Teška Rajkina priča! Badurini otkrila sve o svojoj prošlosti
Foto: Rtl

Zbog Katarine i njezine odluke, Ante napada Nikolu, no uskoro stignu nove brige kada mu Čavka i Marko ispričaju svoja saznanja.

Teška Rajkina priča! Badurini otkrila sve o svojoj prošlosti
Foto: Rtl

Zora priča s Cvitom i laže da je zaljubljena u Jasmina, skrivajući tajnu.

Teška Rajkina priča! Badurini otkrila sve o svojoj prošlosti
Foto: Rtl

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo!

POGLEDAJTE VIDEO:Kako je premijer reciklirao ministra Tomislava Ćorića

 

DIVLJE PČELE /
Teška Rajkina priča! Badurini otkrila sve o svojoj prošlosti