Počinje Zvjezdano ljeto u Karlovcu

“Zvjezdano ljeto već je godinama jedna od najvažnijih manifestacija u Karlovcu. Od 23. lipnja pa sve do 13. srpnja, Karlovac će biti mjesto susreta vrhunskih kulturnih, sportskih i edukativnih sadržaja. Program koji smo pripremili izuzetno je bogat i raznolik te je rezultat izvrsne suradnje grada Karlovca, gradskih ustanova, tvrtki, udruga i pojedinaca“, istaknuo je Robert Vodopić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj grada i fondove Europske unije.

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Od urbane kulture do festivalskih sadržaja

Ljubitelji kazališta, suvremene umjetnosti i nezavisne kulture uživat će u programima kao što su PARKiranje, Street Art Galerija, ArtiKA te ljetna edicija Karlovac Dance Festivala. Uz njih, kulturni mozaik nadopunjuju Dani židovske baštine, 30. obljetnica Karlovačkih mažoretkinja te KaKaFe, Karlovački kazališni festival.

„Ponosni smo što je KaKaFe neizostavan dio rođendanske priče našeg grada, no ono što nas najviše veseli jest činjenica da Zvjezdano ljeto pretvara cijeli Karlovac u jednu veliku pozornicu na otvorenom“, rekao je Milivoj Juras, ravnatelj GK Zorin dom.

Međunarodni karakter i gastronomsku raznolikost manifestaciji ponovno donose Međunarodni festival folklora i Okusi svijeta. „Kroz ples, glazbu i gastronomiju stvaramo susrete koji brišu granice i pokazuju koliko nas različitosti mogu povezati. U Karlovac stižu tradicijska glazba i okusi Portorika, Madagaskara, Singapura, Uzbekistana, Filipina i Rumunjske“, rekao je Željko Štajcer, predsjednik Međunarodnog festivala folklora Karlovac.

„Povećanje broja dolazaka i ostvarenih noćenja u Karlovcu, koje kontinuirano bilježimo, najbolji je pokazatelj da se naš grad profilirao u itekako poželjnu turističku destinaciju. Zvjezdano ljeto sasvim sigurno ima veliku ulogu u ovim rezultatima“, rekla je Marina Burić, direktorica TZ grada Karlovca.

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Od tradicije krijesa do sportskih uzbuđenja i glazbe

Manifestacija započinje 23. lipnja svečanim mimohodom Karlovačke građanske garde, Karlovačkih mažoretkinja i Puhačkog orkestra grada Karlovca, nakon čega slijedi podizanje gradske zastave i koncert Jacquesa Houdeka. Večer će tradicionalno kulminirati Ivanjskim krijesom, najstarijom i jednom od najprepoznatljivijih manifestacija grada, uz paljenje krijesova na obalama Kupe i vatromet.

Ni sport neće ostati po strani. Tijekom Zvjezdanog ljeta održat će se brojni turniri i rekreativni programi, od nogometa, vaterpola i odbojke na pijesku do biciklijada, šahovskih natjecanja, mačevanja i spuštanja abseilom sa Starog grada Dubovca. Poseban sportski naglasak bit će 12. srpnja na Vunskom polju, gdje će se održati manifestacija Gem Set Hrvatska Zaklade Marin Čilić.

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Glazbeni program ponudit će sadržaje za sve ukuse. Od 2. do 4. srpnja na igralištu Šanac održat će se Karlovac Open air Tribute Festival uz nastupe The Rock Stars Multi Tribute Showa, Lady Gaga Tribute Showa i Electric Corna. Samu završnicu Zvjezdanog ljeta 13. srpnja obilježit će jedinstveni Rođendanski bal koji će zaplesati 447 plesnih parova, simbolično posvećen 447. rođendanu Karlovca i veliki koncert Jelene Rozge.

Zajednički trud i ponos svih stanovnika Karlovca najbolje sažima poruka gradonačelnika Karlovca: „Zvjezdano ljeto nije samo proslava rođendana grada. To je manifestacija koja okuplja cijelu zajednicu i pokazuje koliko Karlovac može kada djelujemo zajedno. Upravo zato svake godine privlači sve više posjetitelja i postaje jedan od najvažnijih ljetnih događaja kontinentalne Hrvatske. Stoga jedno veliko i ponosno hvala svima koji sudjeluju u realizaciji Zvjezdanog ljeta“, poručio je gradonačelnik Karlovca Damir Mandić.

Organizatori pozivaju Karlovčane i goste iz cijele Hrvatske da od 23. lipnja do 13. srpnja budu dio najveće proslave rođendana grada te zajedno uživaju u još jednom izdanju Zvjezdanog ljeta.

Kompletan raspored i detalje o svim popratnim programima možete pratiti i na službenoj stranici manifestacije: zvjezdanoljeto.karlovac.hr