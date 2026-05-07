Peti Kupe otvara terasu uz dvojicu glazbenih vizionara

Došao je trenutak da Peti Kupe preseli klupsku energiju i pod otvoreno nebo. U subotu, 9. svibnja, bit će i službeno otvorena terasa u novom ruhu, i to uz postavu koja spaja ekscentrični avangardni duh, sirovu energiju i provjerenu domaću profinjenost. Na terasi od predvečernjih sati, a potom i u klubu do jutra zasvirat će Matias Aguayo, Marsman, Felver i Antonio Zuza.

Foto: Promo

Čileansko-njemački vizionar Matias Aguayo bježi svakoj klasifikaciji. Njegov put od kultnog dua Closer Musik do osnivanja utjecajne etikete Cómeme obilježen je humorom i istraživačkim duhom. Aguayo ne samo da pušta glazbu; on je performativna sila koja briše granicu između DJ pulta i publike. U Zagreb dolazi s novim albumom Anenoa, donoseći onaj specifičan feelgood zvuk koji poziva na kaos u najboljem mogućem smislu.

Foto: Promo

Iz Rotterdama stiže Marsman, alfa i omega cijenjene etikete Pinkman. Više od desetljeća on definira zvuk koji je istovremeno grub i euforičan. Marsman je majstor građenja atmosfere napetosti koju u savršenom trenutku presijeca Italo disco sjajem ili hipnotičkim synth dionicama. Njegov potpis je spoj mračnog wavea i tvrdog industrijskog ritma koji jednako dobro funkcionira u znojnim podrumima i na velikim festivalskim pozornicama poput Dekmantela.

Foto: Promo

Zabava ne bi bila potpuna bez dvojca koji kurira ovu večer. Za glazbenu teksturu koja spaja generacije pobrinut će se Felver, istinski autoritet scene čiji setovi s godinama dodatno dobivaju na dubini i naraciji, te Antonio Zuza, čiji je besprijekoran osjećaj za plesni podij postao sinonim za klupsku eleganciju Petog Kupea.

Foto: Promo

Vrata se otvaraju u 19 sati, a ulaz na terasu besplatan je do 21 sat. Ulaznice za nastavak večeri dostupne su putem poveznice.