Peti Kupe otvara terasu uz dvojicu glazbenih vizionara
U subotu, 9. svibnja, terasa će zasjati u novom ruhu • Za zabavu će se pobrinuti avangardni dvojac Matias Aguayo i Marsman uz podršku domaćih autoriteta Felvera i Zuze
Došao je trenutak da Peti Kupe preseli klupsku energiju i pod otvoreno nebo. U subotu, 9. svibnja, bit će i službeno otvorena terasa u novom ruhu, i to uz postavu koja spaja ekscentrični avangardni duh, sirovu energiju i provjerenu domaću profinjenost. Na terasi od predvečernjih sati, a potom i u klubu do jutra zasvirat će Matias Aguayo, Marsman, Felver i Antonio Zuza.
Čileansko-njemački vizionar Matias Aguayo bježi svakoj klasifikaciji. Njegov put od kultnog dua Closer Musik do osnivanja utjecajne etikete Cómeme obilježen je humorom i istraživačkim duhom. Aguayo ne samo da pušta glazbu; on je performativna sila koja briše granicu između DJ pulta i publike. U Zagreb dolazi s novim albumom Anenoa, donoseći onaj specifičan feelgood zvuk koji poziva na kaos u najboljem mogućem smislu.
Iz Rotterdama stiže Marsman, alfa i omega cijenjene etikete Pinkman. Više od desetljeća on definira zvuk koji je istovremeno grub i euforičan. Marsman je majstor građenja atmosfere napetosti koju u savršenom trenutku presijeca Italo disco sjajem ili hipnotičkim synth dionicama. Njegov potpis je spoj mračnog wavea i tvrdog industrijskog ritma koji jednako dobro funkcionira u znojnim podrumima i na velikim festivalskim pozornicama poput Dekmantela.
Zabava ne bi bila potpuna bez dvojca koji kurira ovu večer. Za glazbenu teksturu koja spaja generacije pobrinut će se Felver, istinski autoritet scene čiji setovi s godinama dodatno dobivaju na dubini i naraciji, te Antonio Zuza, čiji je besprijekoran osjećaj za plesni podij postao sinonim za klupsku eleganciju Petog Kupea.
Vrata se otvaraju u 19 sati, a ulaz na terasu besplatan je do 21 sat. Ulaznice za nastavak večeri dostupne su putem poveznice.