Ovo su naši mali poduzetnici koji su od prirode stvorili održiv biznis

Put u kojem priroda nije samo kulisa, lokalna zajednica nije samo usputni dio priče, a proizvod ili usluga imaju stvarno značenje i identitet. Upravo takve priče razvijaju Elena Vlačić iz Labina, Maja Jurgec iz Čakovca i Andrea Cantore Badurina iz Luna na Pagu, polaznici pete sezone Uplift akademije, edukativnog programa za mikro, male i srednje poduzetnike koji je 2021. pokrenuo Mastercard, a petu godinu zaredom provodi Sveučilište Algebra Bernays.

Iako dolaze iz različitih krajeva Hrvatske i vode potpuno različite projekte, povezuje ih to što su razvili održiv posao koji proizlazi iz osobnih vrijednosti, povezanosti s prirodom i autentičnosti mjesta u kojem žive.

Nije više htjela slati molbe za posao, već se bacila na posao i ostvarila si san iz djetinjstva

Elena Vlačić svoju je ljubav prema konjima pretvorila u Ranch Marconi, danas jedno od prepoznatljivijih mjesta aktivnog odmora u istočnoj Istri. Sve je krenulo iz dječje fascinacije jahanjem tijekom jednog ljetnog posjeta Zagrebu, a godinama kasnije postupno je preraslo iz hobija u ozbiljan obiteljski posao.

„Odlučila sam ne slati životopise i čekati odgovore, nego se odmah primiti posla i iskoristiti ono što imam, konje i najljepše mjesto na svijetu“, prisjeća se Elena.

Danas Ranch Marconi broji više od 25 konja i tijekom cijele godine organizira vođene ture kroz prirodu nadomak Labina. Posebno joj je važno što se sve više domaćih gostiju vraća prirodi i iskustvima koja nude mir, kontakt sa životinjama i odmak od svakodnevice.

„Treba ljude dovesti u prirodu i vratiti na tvorničke postavke“, kaže Elena, koja razvoj svog ranča vidi kroz održivi turizam, manje grupe i osobni pristup gostima.

Povezanost s prirodom temelj je poslovanja i Maje Jurgec, poduzetnice koja danas vodi Obiteljsko pčelarstvo Trstenjak i brend Beessentials. Iako je odrasla uz pčele, svoj poslovni put nije doživljavala kao nešto unaprijed određeno. S vremenom je obiteljskoj tradiciji dodala vlastitu viziju, spojivši pčelarstvo, apiterapiju, edukaciju i razvoj prirodne kozmetike.

Na obiteljskom pčelinjaku uredila je apikomoru za apiinhalacije i prostor za masaže medom, a kroz Beessentials razvija certificiranu kozmetiku na bazi pčelinjih sirovina iz vlastite proizvodnje.

„Ljudi ne kupuju samo proizvod, već smisao, kontinuitet i povjerenje“, ističe Maja.

Posebno naglašava važnost edukacije o ulozi pčela u ekosustavu i odgovornijem odnosu prema zdravlju i prirodi. Njezin poslovni model temelji se na, kako kaže, „full circle“ pristupu, u kojem su proizvodnja, edukacija i iskustvo povezani u jednu cjelinu.

Kako brinuti o maslinama koje su stare tisućama godina, a pritom stvoriti ozbiljan brend?

Sličan spoj prirode, zajednice i održivog razvoja gradi i Andrea Cantore Badurina, agronom i doktor znanosti koji vodi Maslinarsku zadrugu Lun i projekt Vrtova lunjskih maslina. Riječ je o jedinstvenom krajoliku tisućljetnih maslina na sjeveru Paga koji godišnje posjećuju deseci tisuća ljudi iz cijelog svijeta.

Andrea je nakon rada u struci odlučio svoje znanje vratiti rodnom Lunu i kroz zadrugu razvijati model koji spaja poljoprivredu, znanost i turizam. Upravljanje takvim prostorom zahtijeva stalno balansiranje između očuvanja prirode, održavanja proizvodnje i razvoja turističke ponude.

„Zadruga je tip firme u kojoj se radi demokratski, tako da svakako treba spomenuti važnost zajednice i želju da svi mještani budu uključeni u poslovanje i u odlukama Zadruge“, objašnjava Andrea.

Osim razvoja turističkih sadržaja i vođenih tura, Zadruga surađuje sa znanstvenim institucijama, radi na zaštiti maslinika i uključivanju mladih ljudi u projekte koji imaju potencijal dugoročno očuvati ovo jedinstveno područje.

I Elena, i Maja, i Andrea dio su Uplift akademije vidjeli kao priliku za dodatni razvoj poslovanja i stjecanje novih znanja. Elenu su posebno privukli mentorski program i nova poznanstva, Maja je kroz Akademiju, kaže, dobila konkretnije alate za razvoj svog brenda i jasniju poslovnu viziju, dok Andrea ističe važnost leadershipa i kvalitetnijeg upravljanja timom.

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