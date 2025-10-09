Omot produkcija Vam predstavlja glazbeni spektakl DISCO OPERA on tour 2025!🪩

Uzbuđenje iščekivanja suvereno kroči prema Zagrebu, gdje će se prvo održati ovi najavljeni glazbeni događaj.

Zamislite najveće discohitove u izvedbi čak 40 vrhunskih glazbenika na pozornici u istom trenutku!

Međunarodni simfonijski orkestar, big band, zbor i solisti ujedinjeni su kako bi stvorili nezaboravno iskustvo za sve ljubitelje glazbe. Program koncerta sadrži kultne glazbene diskohitove izvođača čija su imena zauvijek uklesana u enciklopedije svjetske i domaće glazbene scene 20. stoljeća.

Ovo glazbeno putovanje kroz vrijeme odvest će vas natrag u slavnu disko epohu. Tamo gdje su se stvarali nenadmašni hitovi i refreni koji su se prenosili s koljena na koljeno.

Donna Summer, ABBA, Boney M, Bee Gees, Michael Jackson, Stewie Wonder, Quincy Jones i mnogi drugi svjetski glazbeni velikani oživjet će na pozornici.

Spoj klasičnog disca, jazza i opere stvorio je nevjerojatnu glazbenu sinergiju koja spaja različite žanrove i publiku.

U više od 120 minuta, dirigent i autor glazbenih aranžmana Fedor Vrtačnik odvest će vas na nezaboravno putovanje kroz Disco Opera on tour 2025!🪩

Osigurajte svoju ulaznicu za ovaj ekskluzivni glazbeni program u Lisinskom!