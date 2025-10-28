Održali prvu radionicu kuhanja za djecu „Zdravo i fino“

Radionicu je vodio kreativni tim projekta „Zdravo i fino“ pod vodstvom Snježane Krpes, uz pomoć volonterki Anke Ilinčić, Dubravke Kolarić, Melite Hršak, Anje Kolarić, Petre Poslek i Nede Novosel. Djeca su kroz praktičan rad i druženje učila o sezonskim i lokalnim namirnicama, balansiranim obrocima i jednostavnim tehnikama pripreme zdravih jela. Korištene su isključivo bio i sezonske namirnice iz Lidl asortimana, a atmosfera je bila vesela, poučna i vrlo ukusna.

Foto: Goran Jakus

Podrškom projektu „Zdravo i fino“ Lidl Hrvatska nastavlja svoj dugogodišnji angažman u području podržavanja zdravog načina života i promoviranje osviještene prehrane, s posebnim naglaskom na djecu. Lana Jugo, voditeljica CSR-a i održivosti u Lidlu Hrvatska, ovom je prilikom izjavila: „Ponosni smo što smo dio projekta koji djecu od rane dobi potiče na usvajanje zdravih prehrambenih navika i ljubav prema kuhanju. U Lidlu vjerujemo da male promjene u prehrani mogu dugoročno donijeti velike rezultate za zdravlje djece, ali i obitelji u cijelini. Ovakve radionice pokazuju da zdrava hrana može biti i fina, ali i zabavna.“

Foto: Goran Jakus

Voditeljica radionica Snježana Krpes u uvodu je pojasnila odabir namirnica i recepte, a potom su okupljeni prionuli na pripremu raznovrsnih, nutritivno bogatih i ukusnih jela primjerenih jesenskom razdoblju. Na meniju su bili: jesenska zobena kaša s kus-kusom s brusnicama, cimetom, cvjetnim medom i bademima, čarobna jesenska juha od bundeve i crvene leće sa začinima uz domaći čips od batata i cikle, namazi od slanutka (humus) i zelene leće kao zdrava baza za sendviče sa svježim povrćem, bundevčinke s domaćim pekmezom od šljiva, džemom od višanja ili čokoladnim preljevom, cheesecake s kruškama – jesenska varijanta s kremastim sirom, bademima i karameliziranim kruškama.

Foto: Goran Jakus

Sudionici radionice, među kojima su bila djeca osnovnoškolskog uzrasta, izrazili su oduševljenje novim iskustvom i istaknuli da će nove vještine i znanja u kuhinji svakako primijeniti kod kuće. Svoje zadovoljstvo podrškom i partnerstvom istaknula je i Sonja Borovčak, predsjednica Saveza DND-a Hrvatske i DND-a Zabok: „Zahvaljujemo Lidlu Hrvatska na prepoznavanju vrijednosti projekta Zdravo i fino i povjerenju koje su nam dali u provedbi aktivnosti.“

Foto: Goran Jakus

Voditeljica projekta i tajnica DND-a Zabok Jasenka Borovčak istaknula je: „Ova kulinarska radionica u Zaboku prva je u nizu radionica zdravoga kuhanja za djecu kroz ovogodišnju suradnju s Lidlom Hrvatska, na kojoj se toplo zahvaljujemo i veselimo se, a do kraja ove godine s radionicama Zdravo i fino gostovat ćemo u Krapini, Varaždinu i Petrinji te završiti ovaj ciklus radionica blagdanskom radionicom ponovno u Zaboku.“