Odmah dostupni BMW X1 modeli uz posebne pogodnosti

Prepoznatljiv BMW dizajn, napredna tehnologija, bogata oprema i svestranost SUV-a sada dolaze uz posebnu pogodnost. U sklopu aktualne ponude odmah dostupnih BMW X1 modela, BMW X1 sDrive18d dostupan je već od 47.700 eura, uz uštedu od 6.500 eura. Vozila iz ponude bogato su opremljena - uključuju M Sportski paket, metalik boju, zatamnjena stražnja stakla i Service Inclusive paket 5 godina/100.000 km – te su dostupna bez čekanja na proizvodnju.

U vremenu kada kupci automobila sve više traže ravnotežu između dizajna, tehnologije, praktičnosti i vrijednosti, BMW X1 predstavlja model koji objedinjuje upravo te karakteristike.

Kao jedan od ključnih modela BMW-ove X obitelji, X1 donosi prepoznatljiv premium karakter u kompaktnom SUV formatu, uz tehnologije i opremu prilagođene svakodnevnom načinu života.

Aktualna ponuda dodatno povećava njegovu privlačnost te obuhvaća odmah dostupne BMW X1 modele s bogatom razinom opreme i posebnim pogodnostima. Iz ponude izdvajamo BMW X1 sDrive18d, dostupan već od 47.700 eura uz uštedu od 6.500 eura. Riječ je o prilici za kupce koji žele premium SUV s bogatom razinom opreme, bez kompromisa kada su u pitanju udobnost, sigurnost i tehnologija.

Premium karakter koji se vidi na prvi pogled

BMW X1 već svojim proporcijama i dizajnom jasno pokazuje pripadnost BMW-ovoj X obitelji. Visoka pozicija sjedenja pruža bolju preglednost u svakodnevnoj vožnji, dok kombinacija SUV karaktera i kompaktnih dimenzija omogućuje jednostavno snalaženje u gradu, ali i udobnost na dužim putovanjima.

Dodatnu atraktivnost aktualnoj ponudi daju M Sportski paket, metalik boja i zatamnjena stražnja stakla, koji naglašavaju dinamičan karakter vozila i njegov premium izgled.

S duljinom od približno 4,5 metara, BMW X1 istovremeno nudi prostranu putničku kabinu i vrlo funkcionalan prtljažni prostor. Njegov kapacitet iznosi 540 litara, a preklapanjem stražnjih sjedala raste do čak 1.600 litara, što ga čini praktičnim izborom za svakodnevne obaveze, obiteljska putovanja, sportsku opremu ili veće količine prtljage.

Foto: BMW

Tehnologija koja olakšava svakodnevnu vožnju

Jedan od ključnih elemenata BMW-a X1 upravo je digitalno iskustvo. BMW Curved Display, koji objedinjuje 10,25-inčni informacijski zaslon i 10,7-inčni središnji zaslon, donosi moderan i intuitivan način upravljanja funkcijama vozila.

Tu je i BMW Operating System 9, dok povezivanje pametnih telefona dodatno pojednostavljuju bežični Apple CarPlay i Android Auto. BMW Intelligent Personal Assistant omogućuje prirodniju interakciju s vozilom i pristup različitim funkcijama putem glasovnih naredbi.

Komfor je dodatno naglašen opremom poput automatskog višezonskog klima uređaja, električnog otvaranja i zatvaranja poklopca prtljažnika te LED prednjih i stražnjih svjetala.

Suvremeni premium automobil danas ne podrazumijeva samo performanse i dizajn, već i napredne sustave koji vožnju čine sigurnijom i jednostavnijom.

BMW X1 u aktualnoj ponudi opremljen je sustavima asistencije koji uključuju Parking Assistant s kamerom i senzorima te mogućnošću automatskog uparkiravanja. Tu su i sustavi upozorenja na frontalni sudar s aktivnom intervencijom kočenja, upozorenje pri napuštanju prometne trake te tempomat s funkcijom kočenja.

Takva kombinacija tehnologija posebno dolazi do izražaja u svakodnevnoj vožnji, gdje pomaže vozaču u različitim prometnim situacijama - od gradskih gužvi i parkiranja do otvorene ceste.

BMW X1 sDrive18d: UČINKOVIT DIZELSKI POGON

U aktualnoj ponudi posebno se ističe BMW X1 sDrive18d, opremljen 2,0-litrenim TwinPower Turbo dizelskim motorom.

Motor razvija 150 KS i 360 Nm okretnog momenta, a uparen je sa 7-stupanjskim Steptronic automatskim mjenjačem s dvostrukom spojkom. Prema dostavljenim podacima, prosječna WLTP potrošnja iznosi oko 5,0 l/100 km, čime X1 sDrive18d kombinira učinkovitost i performanse potrebne za svakodnevnu vožnju. Upravo je takav spoj jedna od njegovih ključnih prednosti - dovoljno snage za dinamičnu vožnju, uz naglasak na učinkovitost i udobnost.

BOGATA OPREMA I DODATNA VRIJEDNOST

Aktualna ponuda BMW-a X1 dodatno je obogaćena paketima i pogodnostima koje podižu ukupnu vrijednost vozila. Uz M Sportski paket, metalik boju i zatamnjena stražnja stakla, kupcima je na raspolaganju i Service Inclusive servisni paket u trajanju od 5 godina ili 100.000 kilometara.

Time se dodatno naglašava ideja ponude - kupac ne dobiva samo premium SUV, već kompletno zaokruženo vozilo s opremom koja pokriva dizajn, tehnologiju, sigurnost, udobnost i praktičnost.

PREMIUM PRILIKA BEZ ČEKANJA

Posebnost aktualne ponude nije samo u cijeni, već i u dostupnosti. Odabrani BMW X1 modeli dostupni su odmah, što kupcima omogućuje da do svog novog vozila dođu bez dugog čekanja.

U sklopu aktualne ponude odmah dostupnih vozila, BMW X1 sDrive18d dostupan je već od 47.700 eura, uz uštedu od 6.500 eura, te predstavlja atraktivnu priliku za sve koji traže premium SUV koji može odgovoriti na različite potrebe - od svakodnevne gradske vožnje do putovanja i aktivnog načina života. BMW X1 tako objedinjuje ono što se od modernog premium SUV-a očekuje: prepoznatljiv dizajn, naprednu tehnologiju, sigurnost, udobnost, praktičnost i užitak u vožnji.

Više informacija o aktualnoj ponudi i mogućnostima kupnje dostupno je na linku.