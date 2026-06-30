Nutricionistica Robić upozorava: Ljudi danas znaju sve o dijetama, a imaju sve više problema s kilogramima

Katarina Robić, magistra nutricionizma i jedna od nositeljica nove Ambulante za metabolički balans Poliklinike Aviva, upozorava kako održiva promjena prehrambenih navika nema veze s "brzim rješenjima", nego s individualnim pristupom i razumijevanjem stvarnih uzroka pretilosti i problema s mršavljenjem

"Najteže mi je bilo prihvatiti da to nije dijeta nego moj novi način života", priznala je televizijska voditeljica Anita Martinović na posljednjem Avivinom Zdravljaku posvećenom metabolizmu i stvarnim uzrocima debljine

Upravo u tome mnogi najčešće i pogriješe — promjenu prehrane doživljavaju kao kratkotrajno odricanje, a ne dugoročnu promjenu životnih navika.

Katarina Robić, magistra nutricionizma i jedna od nositeljica nove Ambulante za metabolički balans Poliklinike Aviva, upozorava kako problem debljine često nije samo u prehrani ni manjku discipline, nego u dugogodišnjim navikama, odnosu prema hrani i kompleksnim uzrocima zbog kojih se ljudi godinama vrte u krugu dijeta i vraćanja kilograma.

Ljudi danas znaju sve o dijetama — a nikad nisu bili zbunjeniji

Odgovor na pitanje kako smršaviti danas traže mnogi, no stručnjaci upozoravaju kako bez razumijevanja stvarnih uzroka problema dugoročno mršavljenje često nije moguće.

"Pretilost ili prekomjerna tjelesna masa kronična je bolest i nema jednostavnog rješenja. Bombardirani smo informacijama sa svih strana i često se sve pojednostavljuje na prehranu i fizičku aktivnost, ali ta stara jednadžba ‘unos-potrošnja’ danas više nije dovoljno objašnjenje", objašnjava Robić.

Dodaje kako ljudi često imaju potpuno različite uzroke debljine, prehrambene navike, stilove života i zdravstvene probleme zbog čega univerzalna rješenja dugoročno vrlo često ne funkcioniraju.

"Zato je važan individualan i holistički pristup te multidisciplinarni tim stručnjaka kako bi se utvrdio stvarni uzrok problema kod svake osobe", ističe.

Posljednjih godina sve više istraživanja pokazuje kako tijelo tijekom restriktivnih dijeta aktivira svojevrsni "obrambeni mehanizam". Organizam usporava metabolizam, povećava hormone gladi i pokušava vratiti izgubljenu masu, zbog čega se velik broj ljudi nakon dijete ponovno vrati na početak.

Prema istraživanjima, čak 80 do 95 posto ljudi izgubljene kilograme vrati unutar nekoliko godina nakon dijete.

Foto: Poliklinika Aviva

Tijelo nije kalkulator — i zato dijete često ne uspiju

Robić upozorava kako je jedna od najvećih pogrešaka upravo pokušaj naglih i drastičnih promjena prehrane.

"Ljudi često pokušavaju preko noći potpuno promijeniti način prehrane, izbaciti cijele skupine namirnica ili krenuti na restriktivne dijete koje su dugoročno neodržive. Takve promjene često završavaju odustajanjem, vraćanjem na staro i takozvanim jo-jo efektom", kaže.

Dodaje kako ne postoji univerzalna zdrava prehrana koja odgovara svima jednako.

"Ono što odgovara jednoj osobi, ne mora nužno odgovarati drugoj osobi različitog spola, dobi, stila života ili zdravstvenog stanja", objašnjava.

Upravo zato prvi korak nije samo "skinuti kilograme" ili pronaći brzi lijek za mršavljenje nego razumjeti što se događa u organizmu i koje navike dugoročno stvaraju problem.

Hrana nije samo broj kalorija nego i odnos prema sebi

Hrana danas mnogima postaje nešto što se jede "usput" — između sastanaka, u automobilu, ispred ekrana ili pod stresom. Sve manje ljudi redovito kuha, jede u miru ili dugoročno održava kvalitetne prehrambene navike.

Robić upozorava kako prehrana nije samo pitanje kalorija nego i psiholoških, emocionalnih i životnih okolnosti.

"Navike se ne mijenjaju preko noći pa su male i održive promjene dugoročno najvažnije", kaže Robić.

Dodaje kako upravo male promjene dugoročno daju najveće rezultate.

"Ljudi često traže savršenu dijetu ili jelovnik s interneta, ali nijedan jelovnik ne može zamijeniti razgovor s nutricionistom i personalizirani pristup", ističe.

Foto: Poliklinika Aviva

Svaki pacijent ima drugačiji uzrok problema

Upravo razumijevanje pacijenta i traženje stvarnog uzroka problema temelj su rada nutricionistice Robić jer je posebno usmjerena na pretilost, inzulinsku rezistenciju, bolesti štitnjače, dijabetes i poremećaje prehrambenih navika.

Nova Ambulanta za metabolički balans okuplja multidisciplinarni tim stručnjaka koji pacijentima pristupa individualno i kroz detaljnu metaboličku obradu pokušava pronaći stvarni uzrok problema.

"Bitna je dugoročna podrška pacijentu koju nudimo jer vrlo često problem nije jednostavan, nego se radi o znatno dubljim i kompleksnijim uzrocima debljine", naglašava Robić.

Program uključuje detaljnu metaboličku obradu i suradnju različitih stručnjaka kako bi se pacijentima omogućio dugoročan i održiv pristup liječenju.

Foto: Poliklinika Aviva

Pacijentima je najteže ostati dosljednima nakon prvog vala motivacije

Važnu ulogu u projektu ima i Meddox, domaća digitalna zdravstvena aplikacija s više od 40.000 korisnika, koja korisnicima omogućuje edukaciju, procjenu rizika, personalizirane preporuke i jednostavnije naručivanje na preglede u sklopu Ambulante za metabolički balans.

Projekt uključuje i kontinuiranu digitalnu podršku tijekom liječenja kroz podsjetnike za terapiju i kontrolne preglede, čime se pacijentima olakšava dugoročno praćenje i promjena životnih navika.

"Pretilost je i dalje nedovoljno prepoznata kao kronična bolest, a mnogi pacijenti često ne znaju kada i kako napraviti prvi korak prema liječenju. Upravo zato željeli smo kroz Meddox omogućiti jednostavan i jasan digitalni put koji korisnike vodi od edukacije i prepoznavanja rizika do konkretne zdravstvene skrbi.

U Avivi smo pronašli partnera koji razumije koliko je važno povezati stručni medicinski pristup s digitalnim alatima koji pacijentima olakšavaju pristup liječenju i pružaju podršku tijekom cijelog procesa.

Meddox je već integriran s nizom privatnih poliklinika, a vjerujemo da upravo ovakvi projekti predstavljaju važan iskorak prema dostupnijem, povezanijem i učinkovitijem pristupu zdravlju", istaknula je Vesna Babić, suosnivačica Meddoxa.

Nitko se nije udebljao preko noći — pa se tako ne može ni promijeniti preko noći

Iako danas živimo u vremenu brzih rješenja i instant dijeta, stručnjaci upozoravaju kako održiva promjena prehrambenih navika zahtijeva vrijeme, podršku i razumijevanje vlastitog organizma.

Ako se i sami godinama vrtite u začaranom krugu mršavljenja, vraćanja kilograma i osjećaja frustracije, dodatne informacije o Ambulanti za metabolički balans možete dobiti u Poliklinici Aviva.

Za informacije i narudžbe možete se javiti na broj 01 46 93 111 ili putem e-maila [email protected], a pregled je moguće dogovoriti i putem Meddox aplikacije. Poliklinika Aviva nalazi se na adresi Trpinjska 7, Zagreb.