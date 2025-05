Novi vikend ritual koji Zagreb obožava

Ako još nemate planove za subotu, imamo savršenu ideju. Na terasi restorana SPOT u Green Goldu (-1 kat) ove subote, 10. svibnja, od 10:30 do 14:30 održava se ALL YOU CAN EAT BRUNCH koji spaja najbolje od hrane, glazbe i atmosfere.

Za 22 eura uživajte u neograničenim količinama japanskih i hrvatskih specijaliteta, dok DJ vrti house ritmove, a dodatnih 10 eura donosi vam UNLIMITED Aperol Spritz – da vikend započne u pravom stilu.

Terasa, sunce, dobra vibra i tanjuri koji se stalno pune – zvuči kao plan, zar ne?

Vidimo se – čekamo vas svake subote!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rezervacije i upiti su otvoreni putem DM-a na Instagram profilu @spotgreengold i putem emaila: spot@wespa.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa