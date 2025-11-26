FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ne propustite! /

Nova prigodna kovanica slavi simbol Pule: Arenu

Nova prigodna kovanica slavi simbol Pule: Arenu
×
Prigodna kovanica od 2 eura "Grad Pula – Arena" u blister pakiranju
Foto: Branimir Kralj

Hrvatska narodna banka pustila je 24. listopada ove godine u optjecaj novu prigodnu kovanicu od 2 eura „Grad Pula – Arena“, izdanu u sklopu serije „Hrvatski gradovi“.

26.11.2025.
12:41
Antonio Raos
Branimir Kralj

Uz optjecajnu kovanicu, Hrvatska kovnica novca pripremila je i numizmatička izdanja. Prigodne kovanice od 2 eura „Grad Pula – Arena“ u kvaliteti otkova visoki kovnički sjaj u posebnom blister pakiranju bit će dostupne u ograničenoj količini od 5.000 komada. Nadalje, kovanica u kvaliteti otkova polirana ploča (Proof) dolazi u elegantnoj kutiji s numeriranim certifikatom, također u ograničenoj količini od 5.000 primjeraka.

Nova prigodna kovanica slavi simbol Pule: Arenu
Prigodna kovanica od 2 eura "Grad Pula – Arena"
Foto: Branimir Kralj

Nova prigodna kovanica slavi simbol Pule: Arenu
Prigodna kovanica od 2 eura "Grad Pula – Arena"
Foto: Branimir Kralj

Nova  prigodna kovanica od 2 eura donosi prikaz jednog od najpoznatijih hrvatskih i svjetskih antičkih spomenika – pulske Arene, simbola bogate kulturne i povijesne baštine Republike Hrvatske. Motiv Arene već je ranije bio korišten i na naličju novčanice od 10 kuna, čime se dodatno potvrđuje njezina važnost u hrvatskoj kulturnoj ikonografiji.

Nova prigodna kovanica slavi simbol Pule: Arenu
Prigodna kovanica od 2 eura "Grad Pula – Arena" u blister pakiranju
Foto: Branimir Kralj

Autor likovnoga rješenja nacionalne strane je akademski kipar Duje Botteri, a kovanica je otkovana u Hrvatskoj kovnici novca.

Nova prigodna kovanica slavi simbol Pule: Arenu
Prigodna kovanica od 2 eura "Grad Pula – Arena" u kvaliteti otkova polirana ploča
Foto: Branimir Kralj

Oba numizmatička izdanja – i u blister pakiranju i polirana ploča – bit će dostupna za kupovinu putem web trgovine Hrvatske kovnice novca 1. prosinca 2025. od 9 sati, uz primjenu sustava virtualne čekaonice.

Nova prigodna kovanica od 2 eura „Grad Pula – Arena“ predstavlja spoj bogate hrvatske kulturne baštine, vrhunske numizmatičke izrade i europske tradicije izdanja prigodnih kovanica, te će zasigurno privući veliki interes kolekcionara diljem Hrvatske i Europe.

Još iz rubrike
'Pljačku stoljeća' gledaj odmah na Voyo!
Kaufland
Pročitaj i ovo
najčitanije
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ne propustite! /
Nova prigodna kovanica slavi simbol Pule: Arenu