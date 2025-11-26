Nova prigodna kovanica slavi simbol Pule: Arenu

Uz optjecajnu kovanicu, Hrvatska kovnica novca pripremila je i numizmatička izdanja. Prigodne kovanice od 2 eura „Grad Pula – Arena“ u kvaliteti otkova visoki kovnički sjaj u posebnom blister pakiranju bit će dostupne u ograničenoj količini od 5.000 komada. Nadalje, kovanica u kvaliteti otkova polirana ploča (Proof) dolazi u elegantnoj kutiji s numeriranim certifikatom, također u ograničenoj količini od 5.000 primjeraka.

Prigodna kovanica od 2 eura "Grad Pula – Arena" Foto: Branimir Kralj

Prigodna kovanica od 2 eura "Grad Pula – Arena" Foto: Branimir Kralj

Nova prigodna kovanica od 2 eura donosi prikaz jednog od najpoznatijih hrvatskih i svjetskih antičkih spomenika – pulske Arene, simbola bogate kulturne i povijesne baštine Republike Hrvatske. Motiv Arene već je ranije bio korišten i na naličju novčanice od 10 kuna, čime se dodatno potvrđuje njezina važnost u hrvatskoj kulturnoj ikonografiji.

Prigodna kovanica od 2 eura "Grad Pula – Arena" u blister pakiranju Foto: Branimir Kralj

Autor likovnoga rješenja nacionalne strane je akademski kipar Duje Botteri, a kovanica je otkovana u Hrvatskoj kovnici novca.

Prigodna kovanica od 2 eura "Grad Pula – Arena" u kvaliteti otkova polirana ploča Foto: Branimir Kralj

Oba numizmatička izdanja – i u blister pakiranju i polirana ploča – bit će dostupna za kupovinu putem web trgovine Hrvatske kovnice novca 1. prosinca 2025. od 9 sati, uz primjenu sustava virtualne čekaonice.

Nova prigodna kovanica od 2 eura „Grad Pula – Arena“ predstavlja spoj bogate hrvatske kulturne baštine, vrhunske numizmatičke izrade i europske tradicije izdanja prigodnih kovanica, te će zasigurno privući veliki interes kolekcionara diljem Hrvatske i Europe.