Gavrilović Art /

Nova generacija ribljih pašteta s prirodnim sastojcima

Foto: Promo

Gavrilović je predstavio novu liniju Art ribljih pašteta koja donosi tri recepture temeljene na kvalitetnoj ribi i prirodnim sastojcima – lososu, pastrvi i tuni. Proizvodi su pripremljeni bez pojačivača okusa, bez glutena i bez konzervansa.

13.3.2026.
11:37
Promo
Promo

Nova linija razvijena je s naglaskom na jednostavne recepture i čisti okus ribe, a namijenjena je potrošačima koji traže praktične i kvalitetne obroke za svakodnevne prilike.

Posebno mjesto u liniji ima Art pašteta Pastrva, pripremljena od pastrve uzgojene u dolini rijeke Gacke, jednom od najpoznatijih slatkovodnih područja u Hrvatskoj. Hladna i kisikom bogata voda Gacke pruža prirodne uvjete za uzgoj ribe, što doprinosi kvaliteti i blagom okusu pastrve.

Art liniju ribljih pašteta čine tri okusa:

– Art pašteta Losos

– Art pašteta Pastrva

– Art pašteta Tuna

Proizvode povezuje ista filozofija – kvalitetna riba, prirodni sastojci i uravnotežen okus.

Više o proizvodima istražite na linku.

