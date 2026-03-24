Ivana Marušić želi promijeniti pogled na zdravu kuhinju: 'Volim imati savršen plan'

Ivana je s kuhanjem počela prije pet godina, i to iz zdravstvenih razloga. Danas njezina kuhinja počiva na principima tzv. analitičke gastronomije, a posebnu pažnju posvećuje jelima bez glutena i laktoze, koje želi približiti široj publici.

"Moja najveća motivacija je inspirirati sve ljude koji se osjećaju ograničeno zbog svojih dijagnoza ili izbora u prehrani. Želim im pokazati da ograničenja nisu prepreka, već prilika da otkriju nove svjetove i okuse", otkriva Ivana o odluci da se prijavi u show.

Iako je profesionalno gradila karijeru u modnoj industriji, a danas radi u IT sektoru, kreativnost izražava kroz kuhanje, ali i pisanje poezije i eseja. Ljubav prema disciplini i zdravom načinu života ogleda se i u svakodnevnom treningu te pažljivom odabiru svježih namirnica s tržnice i od provjerenih dobavljača.

Od sudjelovanja u showu 'Igra chefova' očekuje prije svega izazov i rast: "Želim izaći iz svoje zone komfora i učiti od najboljih mentora. Zanima me kako ću se sa svojom preciznošću i fokusom na zdravu prehranu snaći u intenzivnom okruženju profesionalne kuhinje."

Za sebe kaže da je analitična, precizna i kreativna – osobine koje, ističe, koristi i u kuhinji: "Analitičnost mi pomaže razumjeti namirnice, preciznost u tehnikama i temperaturama, a kreativnost kada treba brzo prilagoditi recept."

Iako priznaje da je u srcu perfekcionist, spremna je na improvizaciju: "Volim imati savršen plan, ali se ne bojim mijenjati jelo u hodu ako okus to zahtijeva."

Inspiraciju crpi iz obitelji, uz koju je napravila prve kulinarske korake. "Najvažniji sastojak svakog jela je strpljenje", lekcija je koju nosi iz kuhinje svoje majke i bake.

Upravo joj je majka, koja je sama odgajala petero djece, najveći životni uzor. Emotivnu povezanost s hranom Ivana veže uz jednostavna jela iz djetinjstva: "Mirisi domaće kuhinje i mamina mesna štruca podsjećaju me da hrana nije samo nutrijent, već emocija i zajedništvo."

Kroz natjecanje želi naučiti kako razmišljaju profesionalni chefovi u najzahtjevnijim trenucima: "Želim zadržati kontrolu i kreativnost čak i kada sve postane kaotično."

'Igra chefova' gledateljima donosi uzbudljive kulinarske izazove, stroge mentore i natjecatelje spremne na sve kako bi dokazali svoj talent. Hoće li se Ivana Marušić istaknuti i zaslužiti svoje mjesto u drugoj fazi showa - doznajte uskoro na RTL-u i platformi Voyo!

