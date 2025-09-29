Niz aktivnosti i brojni posjetitelji obilježili Dan otvorenih vrata u Vulkalu!

Najveći hrvatski distributer guma i naplataka Vulkal, u subotu 27. rujna organizirao je Dan otvorenih vrata u svom najvećem prodajno-servisom centru na zagrebačkom Resniku.

Događaj je uveličao dolazak legendarnog hrvatskog rukometnog reprezentativca Igora Vorija te prosperitetnog igrača Ivana Dumenčića, kapetana momčadi Muškog rukometnog kluba Sesvete. Upravo su oni podržali MRK Sesvete Challenge, u kojem su se okušali brojni mališani. Najspretniji sudionici nagrađeni su dresovima i rukometnim loptama, što je izazvalo veliko oduševljenje među najmlađima.

Foto: Promo

Uz sportske izazove, posjetitelji su mogli uživati u gastro kutku i razgledati bogatu expo zonu s najnovijim modelima zimskih guma vodećih svjetskih proizvođača poput Michelin Alpin 7-ice, Goodyear UltraGrip Performance 3-ke, Bridgestone Blizzak-a i treće generacije Pirelli Cinturato Winter-a. Poseban interes izazvali su i MAK premium naplatci, inovativne AutoSock tekstilne čarape, praktični No Problem kit set rezervnog kotača, kao i druga rješenja za sigurnu i bezbrižnu zimsku vožnju.

Foto: Promo

Najmlađi gosti posebno su uživali u svom kutku, gdje su ih dočekale zabavne staze s autićima, kreativne bojanke, oslikavanje lica te mađioničarski nastup.

U podne je uslijedila kulminacija – GNK Dinamo Challenge, koji je privukao velik broj navijača i natjecatelja. Nakon uzbudljivih krugova raspucavanja, pobjedu je odnio dječak Tin, koji je pokazao izniman talent i s ponosom odabrao dres svog nogometnog idola.

Foto: Promo

Posjetitelji su imali priliku okušati sreću i na Kotaču sreće, pri čemu su dijeljene vrijedne nagrade, od brendiranih poklona renomiranih proizvođača guma do besplatnih usluga montaže i geometrije kotača u Vulkalovim servisima.

„Hvala svim našim dragim posjetiteljima, partnerima i korisnicima na dolasku i sudjelovanju. Ovo druženje bilo je prilika da zajedno podignemo svijest o važnosti guma za sigurnu i udobnu vožnju. Kako se približava 15. studeni i zakonska obveza korištenja zimskih guma, podsjećamo da je sada pravi trenutak za njihovu pravovremenu nabavku i montažu. Na skladištu imamo više od 100.000 zimskih guma, a naše poslovnice i webshop spremni su za sve potrebe vozača. S obzirom na prognoze hladnog listopada, preporučujemo da se gume osiguraju što prije kako bi se izbjegle gužve u servisima.“ – poručuju iz Vulkala.

Foto: Promo

U veselom ozračju, subotnje druženje trajalo je od ranog jutra do poslijepodneva, a bilo je obilježeno gumama, sportom, nagradama i brojnim osmjesima. Odličan odaziv i organizacija jasno su pokazali da je sigurnost na cesti neraskidivo povezana s kvalitetnim gumama, a Vulkal ostaje pouzdan partner svim vozačima i njihovim obiteljima koji traže sigurnost, povjerenje i udobnost u svakoj vožnji.