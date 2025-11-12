narciso rodriguez parfums predstavlja All of Me Floral EDP
Živahna reinterpretacija originalnog potpisa All of Me, All of Me floral EDP slavlje je osobnog rasta, olfaktorno obuhvaćajući bit cvjetanja u puni potencijal. S pjenušavim akordom ličija, odvažnog geranija i notama cvijeta šljive, obogaćuje se potpis All of Me stvarajući intenzivno zarazan cvjetni miris.
Živite u cvatu
S originalnom parfemskom vodom All of Me, proslavljene parfumerke. Dora Baghriche i Daphné Bugey ponovno su osmislile cvjetni miris spajajući kultni miris ruže sa odvažnim mirisom geranija bourbona, notom koja se rijetko nalazila u ženskoj parfumeriji. S novim cvjetnim parfemom All of Me, dvojac reinterpretira ovu prepoznatljivu notu geranija, smještajući je u bujno cvjetno srce, oživljeno voćnim notama ličija i cvijeta šljive, te ugrijano mliječnim mošusom.
Jantarni cvjetni
Miris se otvara sočnim notama ličija, izoštrenim svježim ružičastim paprom. Ovaj živahni početak otkriva smjelo cvjetno srce mirisa, gdje se aromatični list geranija susreće s hipnotičkim buketom jasmina sambac i notama cvijeta šljive. Ovo cvjetno srce u bazi je u kontrastu s drvenastim, ambernim notama. Toplo drvo gvajaka i benzoinska smola miješaju se na koži s kremastim mošusom stvarajući razoružavajuće senzualni trag.