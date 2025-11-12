FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
All of Me Floral /

narciso rodriguez parfums predstavlja All of Me Floral EDP

narciso rodriguez parfums predstavlja All of Me Floral EDP
×
Foto: Promo

Živahna reinterpretacija originalnog potpisa All of Me, All of Me floral EDP slavlje je osobnog rasta, olfaktorno obuhvaćajući bit cvjetanja u puni potencijal. S pjenušavim akordom ličija, odvažnog geranija i notama cvijeta šljive, obogaćuje se potpis All of Me stvarajući intenzivno zarazan cvjetni miris.

12.11.2025.
16:41
Promo
Promo

Živite u cvatu

narciso rodriguez parfums predstavlja All of Me Floral EDP
Foto: Promo

S originalnom parfemskom vodom All of Me, proslavljene parfumerke. Dora Baghriche i Daphné Bugey ponovno su osmislile cvjetni miris spajajući kultni miris ruže sa odvažnim mirisom geranija bourbona, notom koja se rijetko nalazila u ženskoj parfumeriji. S novim cvjetnim parfemom All of Me, dvojac reinterpretira ovu prepoznatljivu notu geranija, smještajući je u bujno cvjetno srce, oživljeno voćnim notama ličija i cvijeta šljive, te ugrijano mliječnim mošusom.

Jantarni cvjetni

narciso rodriguez parfums predstavlja All of Me Floral EDP
Foto: Promo

Miris se otvara sočnim notama ličija, izoštrenim svježim ružičastim paprom. Ovaj živahni početak otkriva smjelo cvjetno srce mirisa, gdje se aromatični list geranija susreće s hipnotičkim buketom jasmina sambac i notama cvijeta šljive. Ovo cvjetno srce u bazi je u kontrastu s drvenastim, ambernim notama. Toplo drvo gvajaka i benzoinska smola miješaju se na koži s kremastim mošusom stvarajući razoružavajuće senzualni trag.

narciso rodriguez parfums predstavlja All of Me Floral EDP
Foto: Promo

Još iz rubrike
Sadržaje o kojima pričaju svi gledaj na Voyo!
Kaufland
Pročitaj i ovo
najčitanije
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
All of Me Floral /
narciso rodriguez parfums predstavlja All of Me Floral EDP