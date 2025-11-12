narciso rodriguez parfums predstavlja All of Me Floral EDP

Živite u cvatu

Foto: Promo

S originalnom parfemskom vodom All of Me, proslavljene parfumerke. Dora Baghriche i Daphné Bugey ponovno su osmislile cvjetni miris spajajući kultni miris ruže sa odvažnim mirisom geranija bourbona, notom koja se rijetko nalazila u ženskoj parfumeriji. S novim cvjetnim parfemom All of Me, dvojac reinterpretira ovu prepoznatljivu notu geranija, smještajući je u bujno cvjetno srce, oživljeno voćnim notama ličija i cvijeta šljive, te ugrijano mliječnim mošusom.

Jantarni cvjetni

Foto: Promo

Miris se otvara sočnim notama ličija, izoštrenim svježim ružičastim paprom. Ovaj živahni početak otkriva smjelo cvjetno srce mirisa, gdje se aromatični list geranija susreće s hipnotičkim buketom jasmina sambac i notama cvijeta šljive. Ovo cvjetno srce u bazi je u kontrastu s drvenastim, ambernim notama. Toplo drvo gvajaka i benzoinska smola miješaju se na koži s kremastim mošusom stvarajući razoružavajuće senzualni trag.