NAJSLUŠANIJI REGIONALNI TRAP DUO JALA BRAT I BUBA CORELLI STIŽU U DIAMOND

Nakon što je sezonu otvorio nizom spektakularnih koncerata i potvrdio status jedne od najpoželjnijih ljetnih destinacija za zabavu na Jadranu, Diamond Club powered by Mint nastavlja nizati događaje koji obilježavaju ljeto 2026. godine. Među najiščekivanijim gostovanjima zasigurno su nastupi Jale Brata i Bube Corellija, regionalnog trap dvojca koji će ove sezone čak dva puta stati na pozornicu Diamonda, a prvi dolazak dogovoren je već za 4. srpnja.

Njihov dolazak na Krk već sada izaziva veliko zanimanje publike jer je riječ o izvođačima koji posljednjih godina dominiraju regionalnom glazbenom scenom, streaming platformama i koncertnim prostorima diljem Europe. Jala Brat i Buba Corelli svojim su jedinstvenim glazbenim izričajem, prepoznatljivim hitovima i produkcijom svjetskog standarda stvorili potpuno novi glazbeni fenomen koji okuplja milijune slušatelja i vjernu publiku svih generacija.

Hitovi poput Ona'e, Roze suze, Kamikaza, Zove Vienna, Bez koda, Karantin i brojni drugi već godinama bilježe impresivne brojke pregleda i streamova, dok njihova glazba redovito dominira trending ljestvicama, klubovima i playlistama diljem regije. Upravo zato njihov nastup u Diamond Clubu powered by Mint spada među događaje koji će obilježiti ovogodišnje ljeto na hrvatskoj obali.

Publiku očekuje večer ispunjena vrhunskom energijom, spektakularnom produkcijom i atmosferom po kojoj su Jala Brat i Buba Corelli postali prepoznatljivi diljem regije. Njihovi koncerti poznati su po snažnoj povezanosti s publikom, neprekidnom nizu hitova i energiji koja traje od prve do posljednje pjesme, a Diamondova impresivna open-air pozornica pružit će savršenu kulisu za još jedan nezaboravan glazbeni spektakl pod zvjezdanim nebom.

Činjenica da će se dvojac ove sezone u Diamond Club powered by Mint vratiti čak dva puta dovoljno govori o velikom interesu publike i njihovom posebnom odnosu s publikom na Krku. Nakon prvog nastupa 4. srpnja, publiku očekuje i novi susret s jednim od najpopularnijih regionalnih glazbenih dvojaca 11. kolovoza, kada će Diamond ponovno ugostiti izvođače čiji koncerti već godinama privlače tisuće obožavatelja i stvaraju atmosferu o kojoj se dugo priča.

Uz nastupe najvećih regionalnih zvijezda i produkciju koja iz godine u godinu pomiče granice, Diamond Club powered by Mint nastavlja graditi reputaciju jednog od najvažnijih open-air klubova na hrvatskoj obali. Nastupi Jale Brata i Bube Corellija samo su još jedna potvrda da Krk ovog ljeta ostaje nezaobilazna destinacija za sve ljubitelje vrhunske glazbe, nezaboravne atmosfere i najvećih koncertnih događaja u regiji. Tijekom ljeta na pozornicu Diamonda stižu neka od najvećih regionalnih glazbenih imena, među kojima su Jelena Rozga, Jakov Jozinović, Željko Joksimović, Lepa Brena, Senidah, Džejla Ramović, Grše, Nucci, Sergej Ćetković, Željko Samardžić i brojni drugi izvođači.

Više informacija o gostovanjima pratite na web stranici https://diamondclub.hr/ te na društvenim mrežama www.facebook.com/diamondclub.hr/, www.instagram.com/diamondclub.hr.