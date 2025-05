Najnoviji trendovi u uređenju kupaonice

Ranije su se prilikom uređenja kupaonice ljudi vodili isključivo funkcionalnošću, a danas kupaonica postaje prostor za opuštanje, mir i relaksaciju. Suvremeni trendovi u uređenju kupaonice kombiniraju minimalizam, jednostavno korištenje, visoku tehnologiju i energetsku učinkovitost, čime se smanjuje potrošnja vode i energije za njeno zagrijavanje.

Emajstor, najveća online platforma za pronalaženje građevinskih stručnjaka u regiji, istražila je koja su to aktualna rješenja u uređenju kupaonice koja su stigla i kod nas, a koja štede vodu i struju.

Termostatske miješalice

Termostatske miješalice, zapravo, nisu novina - prisutne su na našem tržištu već nekoliko godina, ali i dalje mnogi ne znaju koje sve pogodnosti nude. A njih je zaista mnogo!

Omogućavaju precizno podešavanje temperature vode, kao i konstantan protok iste bez neugodnih iznenađenja. Termostatske miješalice su odličan način da smanjite potrošnju vode u svom domaćinstvu. Dok tražite idealan odnos tople i hladne vode ili čekate da topla voda „nadođe“, vi nepotrebno trošite vodu. U višečlanom domaćinstvu, to može dovesti do gubitaka od preko 10 000 litara vode na godišnjem nivou.

Zahvaljujući brzoj i preciznoj regulaciji temperature vode kod termostatskih miješalica, ovo više nije slučaj.

Naročito su pogodne u objektima gdje postoje česte promjene tlaka vode, pogotovo tijekom ljeta kada ljudi pune bazene ili zalijevaju svoje vrtove. Nema varijacija u temperaturi vode dok se kupate, bez obzira na promjene tlaka u vodovodu.

Termostatske miješalice su također dobar izbor u obiteljima s malom djecom jer pružaju sigurnost u korištenju. Naime, dizajnirane su s posebnim graničnikom na 38 stupnjeva, koji je potrebno ručno otključati ako se želi toplija voda na slavini. Budući da se ni samo tijelo miješalice ne zagrijava, smanjuje se rizik od opeklina.

A kako termostatske miješalice funkcioniraju? Uz pomoć četiri ključna dijela - termalnog elementa, cilindra, povratne opruge i termoregulatora.

U „srcu“ miješalice nalazi se termalni element koji se širi odnosno skuplja ovisno o promjeni temperature vode koja prolazi kroz njega. Kada temperatura vode raste, termo element se širi, a kada temperatura opada, on se skuplja. Na taj način kontrolira rad cilindra i povratne opruge, osiguravajući ujednačenu temperaturu.

Pored praktične upotrebe i uštede vode, ni estetika se ne smije zanemariti. Potražite suvremene modele termostatskih miješalica za tuš-kabine i kade koji će se savršeno uklopiti u svaki interijer. Primjer je GROHE termostatska kolekcija minimalističkog dizajna koja kao mjerilo koristi najosjetljiviji termometar koji postoji - kožu. Inovativni termostati iz Grohtherm asortimana osiguravaju da vruća i hladna voda dodirnu vašu kožu u točno onim proporcijama koje želite, a pritom pružaju minimalistički, najsuvremeniji dizajn.

Smart bojleri

Dok termostatske miješalice omogućavaju manju potrošnju vode, smart bojleri štede električnu energiju, zahvaljujući svom principu rada. Naime, pametni bojleri uče i pamte navike ukućana. Zagrijavaju vodu samo kada je to potrebno, prema potrebama i životnim navikama članova domaćinstva.

Smart bojler prilagođava rad grijača prema stvarnoj potrebi, umjesto da neprekidno održava visoku temperaturu. Ušteda električne energije koja se ostvaruje uz pomoć smart bojlera zaista je značajna.

Mogu se programirati i nekoliko dana unaprijed ili podesiti da rade samo tijekom noćnih sati kada je struja jeftinija.

Također, ovi visokotehnološki uređaji nude opciju upravljanja s daljine putem mobilnog telefona, kao i povezivanje na sistem pametne kuće. Na taj način je moguće s bilo kojeg mjesta u svijetu uključiti ili isključiti bojler te podesiti temperaturu.

Ovi uređaji uglavnom imaju pametni display na kojem su prikazani svi potrebni parametri: trenutna temperatura vode, vrijeme za koje će biti dostignuta zadana temperatura...

Osim odabira kvalitetnog modela odgovarajuće zapremine, važno je i da sam bojler bude stručno postavljen. Stručna montaža ključna je za sve sanitarije u kupaonici, bilo da se radi o kadi, tuš-kabini, umivaoniku, WC školjci ili miješalici. Ako sanitarije nisu pravilno postavljene, voda može prodrijeti i uzrokovati veća oštećenja u kupaonici, širenje plijesni, truljenje elemenata i druge probleme čije je rješavanje izuzetno skupo. Stoga je za montažu sanitarija neophodan dobar vodoinstalater.

Konzolne WC školjke s ekonomičnim vodokotlićem

Konzolne WC školjke poznate i kao viseće WC školjke posljednjih godina odnose primat u odnosu na klasične, podne WC školjke. One se montiraju na zid, ne dodirujući pod, već se postavljaju nekoliko centimetara iznad njega.

Na taj način se podna površina u kupaonici lakše čisti, smanjuje broj mjesta gdje se mogu skupljati bakterije i prljavština. Osim toga što konzolne WC školjke olakšavaju održavanje higijene kupaonice, doprinose minimalističkom, elegantnom izgledu bez vizualnih barijera na podu. Tako kupaonice optički djeluju veće nego što jesu.

Neke kompanije su otišle korak dalje, te su na tržištu ponudile konzolne WC školjke bez unutrašnjih ivica čime se u potpunosti olakšava čišćenje i postiže suvremen izgled. Takva je GROHE Bau keramika. GROHE Bau keramičke WC školjke imaju moderan dizajn bez rubova, tanko sjedalo s funkcijom tihog zatvaranja, ispiranje koje štedi vodu s opcijama dvostrukih tastera od 3 i 5 litara.

Konzolne WC školjke se montiraju s ugradnim vodokotlićem. Vidljivo ostaje samo tipka za ispiranje. Na ovaj način kupaonica također poprima minimalistički izgled, olakšava se održavanje higijene i štedi prostor.

Kako ne biste morali kombinirati različite elemente pojedinačno, možete potražiti bundle opcije. Kolekcija GROHE ALL IN ONE SOLIDO/SOLIDO+ objedinjuje sve elemente za ugradnju zidnog toaleta - WC školjku sa sjedištem i poklopcem, ugradni vodokotlić, zidne nosače, tipke za ispiranje, a SOLIDO+ uključuje i oblogu od pjene za predzidnu ugradnju.

Suvremeno opremanje kupaonice podrazumijeva balans između estetike, funkcionalnosti i održivosti. Pravilnim izborom sanitarija i njihovom stručnom ugradnjom, osiguravate dugotrajnost, uštede i lako održavanje prostora.