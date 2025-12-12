Na pojedinim linijama i do 28 polazaka dnevno, karte od 2,5 eura

Udruživanjem dvaju etabliranih hrvatskih prijevoznika, Arrive Hrvatska i Briona Pula, nastala je nova zajednička mreža pod nazivom Busly, sustav koji putnicima donosi jednostavnije, brže i dostupnije putovanje Hrvatskom. Ova suradnja stvara funkcionalnu cjelinu dviju velikih mreža te povećava broj linija i dnevnih polazaka, što putnicima daje više mogućnosti izbora i veću fleksibilnost pri planiranju puta.

Nova mreža omogućuje izrazito gust raspored, osobito na najfrekventnijim relacijama. Linije Zagreb - Rijeka i Zagreb - Karlovac nude do 28 polazaka dnevno, dok Zagreb – Poreč, Zagreb - Rovinj i Zagreb - Pula imaju dostupno i do 18 dnevnih polazaka. Ovakav raspored putnicima prema Istri omogućuje putovanje gotovo u bilo kojem dijelu dana. Česte i pouzdane veze ostvarene su i prema Zadru, Splitu, Osijeku te brojnim drugim dalmatinskim i istarskim destinacijama, čime putnici dobivaju veću slobodu uklapanja putovanja u svoj raspored, bilo da studiraju, rade ili putuju povremeno.

Povoljne cijene dodatno povećavaju privlačnost nove mreže. Najpopularnije relacije dostupne su već od 2,50 eura, koliko stoji karta na liniji Zagreb - Rijeka, dok je karta na relaciji Zagreb - Zadar dostupna od četiri eura, a Zagreb - Split od pet eura. Mnoge međugradske vožnje unutar Dalmacije, Istre i kontinentalne Hrvatske ostaju među najpovoljnijima na tržištu, a na najposjećenijim linijama prtljaga je uključena u cijenu, što putnicima donosi dodatnu uštedu i lakše putovanje. Kupnja karata organizirana je tako da maksimalno pojednostavi putničko iskustvo. Ona se može obaviti online, kao i na svim fizičkim prodajnim mjestima Arrive i Briona, što olakšava proces kupovine, ali i putovanja, jer jedna karta vrijedi za oba prijevoznika. Putnici mogu kupiti kartu preko bilo kojeg kanala ili prijevoznika, a iskoristiti je u bilo kojem autobusu u Busly mreži. To donosi dodatnu fleksibilnost u planiranju putovanja.

Ako putnik ne stigne kupiti kartu ni online ni na fizičkim prodajnim mjestima, kartu može kupiti i u autobusu po istoj cijeni. Što se tiče online kupnje, ona se obavlja izravno putem stranica Briona i Arrive bez potrebe za pretraživanjem više izvora ili čekanjem na prodajnim mjestima. Proces je brz, jasan i prilagođen putnicima koji žele pouzdanu i intuitivnu uslugu, bilo da putuju redovito ili povremeno.

Uz pristupačne cijene i velik izbor polazaka, putnici mogu računati i na visok standard prijevoza. Moderni i dobro održavani autobusi, opremljeni pogodnostima poput besplatnog Wi-Fi-ja, osiguravaju ugodno i pouzdano iskustvo putovanja, neovisno o duljini rute.

Busly predstavlja značajan iskorak prema organiziranijem i dostupnijem autobusnom prijevozu u Hrvatskoj. Suradnja Arrive i Briona pokazuje kako se kvalitetna usluga i jednostavniji način putovanja mogu spojiti u sustav koji podjednako odgovara studentima, radnicima, turistima i vikend putnicima. A kako se radi tek o početnoj fazi suradnje, u idućem razdoblju planira se širenje mreže na nove destinacije, čime Busly postaje temelj još sveobuhvatnije povezanosti hrvatskih gradova i regija.