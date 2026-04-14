Michele Morrone dolazi na veliko HELL slavlje u Zagreb

U velikom događaju, HELL donosi ekskluzivni nastup globalne zvijezde Michele Morrone, uz dodjelu prestižnih HELL Perfect Store Awards nagrada. Središnji dio događanja bit će “vault challenge”, u kojem će sudionici imati priliku otključati sef i osvojiti glavnu nagradu – čak 10.000 eura, paletu HELL proizvoda i ekskluzivni HELL Fight komplet trenirke.

Glavni akter bit će Michele Morrone, čije prisustvo dodatno podiže ekskluzivnost same proslave, dok će međunarodna zvijezda osobno uručiti HELL Perfect Store Awards nagrade, kao i priznanja najistaknutijim i vizualno najimpresivnijim partnerskim prodajnim mjestima. Upravo ovaj trenutak u fokusu stavlja ono što HELL gradi već 20 godina – snažnu mrežu partnerstava koja stoji iza njegovog tržišnog uspjeha.

Jedan od najuzbudljivijih trenutaka događanja bit će osmišljen kao posebno iskustvo za sve punoljetne osobe. Posjetitelji koji na lokaciju ponesu HELL proizvod sa sobom, zauzvrat će dobit jedinstveni kod koji im otvara priliku za pristup “vault challengeu” i sudjelovanje u ovom jedinstvenom iskustvu.

Sretni dobitnik koji uspije otključati HELL sef osvaja 10.000 eura, jednu paletu HELL-a te ekskluzivnu HELL Fight trenirku. Ova iznimna aktivacija objedinjuje osobno sudjelovanje, snažno iskustvo događanja uživo i slavljeničku atmosferu dostojnu ovako značajne obljetnice.

Jubilarna proslava pozicionira se kao jedna od najistaknutijih regionalnih aktivacija brenda HELL ove godine – vizualno impresivno i produkcijski snažno iskustvo koje podiže ljestvicu u komunikaciji s potrošačima i partnerima. Riječ je o dinamičnoj proslavi koja ne slavi samo 20 godina brenda, već ih pretvara u upečatljiv i emotivan trenutak za pamćenje. Kroz pažljivo osmišljen program, uz ekskluzivnog gosta, istaknute partnerske trenutke i interaktivne sadržaje, velika proslava u Zagrebu donosi događaj koji nadilazi klasičan event format stvarajući autentičnu povezanost s publikom.

„Za nas 20. obljetnica nije samo važna prekretnica, već i prilika da uzvratimo zajednici koja je zajedno s nama gradila ovaj brend. Naši potrošači i partneri naš su najveći prioritet – za njih radimo svaki dan, a ovaj smo događaj osmislili upravo imajući njih na umu, s ciljem stvaranja doista nezaboravnog iskustva“, izjavila je Adrienn Popovics, direktorica međunarodnih komunikacija i marketinga tvrtke HELL ENERGY.

Jubilarni događaj 23. travnja 2026. na Trgu Josipa Jurja Strossmayera u Zagrebu bit će vrhunac proslave prvih dvadeset godina brenda HELL ali i veliki susret brenda, njegovih potrošača i partnera, na kojem će se spektakl, iskustvo, priznanja i uzbuđenje spojiti u jedan nezaboravan dan.